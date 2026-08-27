Estefanía Mercado impulsa la renovación de los mercados municipales para fortalecer la economía local

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con una estrategia enfocada en recuperar espacios públicos, fortalecer a los comerciantes y abrir nuevas oportunidades para emprendedores y productores locales, la presidenta municipal Estefanía Mercado impulsa la transformación de los mercados municipales de Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

La Alcaldesa destacó que su gobierno trabaja para “darle nueva vida a nuestros mercados municipales”, mediante acciones de limpieza, mejoramiento, recuperación de locales, murales y una nueva imagen que permita convertir estos espacios en puntos activos de convivencia y desarrollo económico.

En el Mercado de la Colosio, los trabajos contemplan limpieza, mejoramiento de las instalaciones, intervención artística mediante murales y la reactivación de locales, con el objetivo de recuperar la actividad comercial de uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.

Mientras tanto, en el Mercado de la 10, la administración municipal proyecta fortalecer la comercialización de productos locales a través de los programas Hecho en Playa y Pura Calidad: “Del rancho a tu casa”, acercando a los consumidores productos de emprendedores, productores, ganaderos y pescadores de la región.

En el Mercado de las Piñatas, en Bellavista, el objetivo es alcanzar el 100 por ciento de los locales abiertos, acompañado de actividades culturales, murales y una renovación integral de su imagen.

La estrategia también contempla Puerto Aventuras, donde el gobierno municipal busca sumar esfuerzos para fortalecer el mercado, el Tianguis San Valentín y otros espacios comunitarios.

“Queremos mercados vivos, llenos de identidad y oportunidades para nuestra gente”, afirmó Estefanía Mercado, al subrayar que la recuperación de estos espacios forma parte de una visión de gobierno que coloca a la economía local y a quienes trabajan diariamente en el centro de las políticas públicas.

La Presidenta Municipal remarcó que “la transformación también se construye fortaleciendo la economía local y poniendo primero a quienes trabajan todos los días”, una definición que resume el sentido social y económico de las acciones emprendidas en los mercados.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento busca que los mercados municipales no sólo recuperen su actividad comercial, sino que se conviertan en espacios de identidad comunitaria, promoción de productos locales y generación de oportunidades para las familias playenses.