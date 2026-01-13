Tortillerías evalúan costos ante presión de insumos y licencias en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El sector de la masa y la tortilla en Quintana Roo mantiene una postura de cautela ante un posible incremento en el precio del kilo de tortilla durante 2026, uno de los alimentos básicos en la dieta de los mexicanos.

Rubén Montalvo Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas en el estado, explicó que, aunque enero suele ser un mes de ajustes generalizados, hasta el momento no existe una decisión formal para aumentar el precio del producto, a pesar de que algunos sectores, como el restaurantero, anticipan un alza de hasta dos pesos.

“El precio no sube de manera automática con el cambio de año. Cada negocio revisa sus números y decide si puede sostenerse o no”, señaló el dirigente, quien subrayó que las tortillerías se encuentran actualmente en un proceso de análisis para evaluar el impacto real del aumento en insumos como maíz, harina, gas, renta, salarios y licencias de funcionamiento.

Montalvo Morales enfatizó que, aunque la tortilla es considerada un alimento básico, también es una actividad económica de la que dependen miles de familias. “Nuestras familias viven de este trabajo; vender tortilla es nuestro negocio”, afirmó.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla en Quintana Roo oscila entre 24 y 28 pesos, dependiendo de la zona y del establecimiento. El dirigente destacó que, pese a su bajo costo en comparación con otros alimentos, la tortilla sigue siendo una de las opciones más accesibles y nutritivas para las familias, al permitir alimentar a cuatro personas durante todo el día.

Entre los principales factores que presionan a las tortillerías se encuentran los incrementos en licencias municipales, que en municipios como Benito Juárez y Playa del Carmen han acumulado aumentos superiores al 100 por ciento en los últimos años, además del ajuste al salario mínimo y otros gastos operativos.

En cuanto al número de negocios, aunque el Inegi registra poco más de 300 tortillerías en la entidad, el sector estima que existen alrededor de mil establecimientos, muchos de ellos fuera del padrón formal. Pese a los cierres ocurridos en los últimos años, principalmente tras la pandemia, el número total de tortillerías se ha mantenido relativamente estable debido a la apertura constante de nuevos locales.

Por ahora, el sector se mantiene sin un aumento generalizado en el precio de la tortilla; sin embargo, cualquier ajuste dependerá del comportamiento de los costos en los próximos meses y de la viabilidad económica de cada negocio.

“No todos enfrentamos los mismos costos ni compramos los insumos al mismo precio. Por eso hay lugares donde la tortilla ya subió; no es un aumento generalizado, sino decisiones individuales para no cerrar”, puntualizó.