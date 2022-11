¡Escándalo! Belinda señala que sufrió maltrato por parte de Christian Nodal.

Comparte esta Noticia

Belinda acaparó la atención de las redes sociales con un discurso que ofreció en medio de la presentación del ‘¡Libertad: Bailala! Tour 2022’ que ofreció el pasado 28 de octubre en Tijuana, el cual trató de romper el silencio cuando se vive una relación llena de maltratos.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres; muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotras, muchas veces tenemos miedo de hablar pero hoy no, porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”, dijo Beli.

Acto seguido, la actriz y cantante procedió a interpretar el tema ‘K-Bron’, el cual se dice que está dedicado al cantante Christian Nodal. Por tal motivo es que más de un cibernauta asegura que ella sufrió maltrato durante el tiempo que sostuvo una relación con su ex prometido.

Y es que en la letra señala que no “quiere un hombre que la controla, que se comporte como un cabrón, peleándose y sintiéndose mejor que ella”, además de que “la deje sola los fines de semana”.

A principios de agosto del 2020 te dimos a conocer que Christian Nodal y Belinda confirmaban su romance tras varios meses de convivencia dentro de La Voz Azteca. Desde ese momento, los artistas no ocultaron el amor que sentían el uno por el otro y pronto se volvieron la pareja favorita de miles de cibernautas.

El tiempo pasó y la relación prosperó hasta el punto de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ le propuso matrimonio, un hecho que causó gran furor en las redes sociales. Tristemente, él anunció el fin de su romance en vísperas del Día de San Valentín y pronto comenzó una guerra mediática entre ellos que acabó con la cordial relación que pudo existir entre ellos.