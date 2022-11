Kim Jong-un amaga a EU con medidas ‘poderosas’ si no detiene ejercicios militares

Comparte esta Noticia

PIONYANG.- Corea del Norte amenazó con desatar una poderosa acción si Estados Unidos no detiene los ejercicios militares conjuntos con socios, incluida Corea del Sur, en lo que podría ser un esfuerzo de Kim Jong-un para sentar las bases de su primera prueba nuclear en cinco años.

“Si Estados Unidos persiste continuamente en las graves provocaciones militares, la RPDC tomará en cuenta medidas de seguimiento más poderosas”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del estado en un comunicado publicado en los medios oficiales el martes. El país, conocido oficialmente como la República Popular Democrática de Corea, suele utilizar estas declaraciones del ministerio para dejar en claro que la advertencia proviene del régimen de Kim.

Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron esta semana simulacros aéreos conjuntos conocidos como Vigilant Storm que se extenderán hasta el viernes e involucrarán a unos 240 aviones en unas mil 600 incursiones para “perfeccionar sus capacidades en tiempos de guerra”, dijo la 7.ª Fuerza Aérea de Estados Unidos en un comunicado.

Los simulacros se han sumado a una serie de ejercicios conjuntos en tierra, mar y aire en las últimas semanas, algunos de los cuales también han incluido a Japón, que han dado lugar a quejas y provocaciones de Pyongyang.

“Si Estados Unidos no quiere ningún desarrollo serio que no se ajuste a sus intereses de seguridad, debe detener los ejercicios de guerra inútiles e ineficaces de inmediato”, dijo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea. “Si no, tendrá que asumir totalmente la culpa de todas las consecuencias”.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, dijo que los ejercicios conjuntos son “parte de un programa anual de entrenamiento de rutina” diseñado para fortalecer los lazos de defensa entre Estados Unidos y Corea del Sur, y agregó que “hemos dejado en claro que no tenemos intenciones hostiles hacia la RPDC”.

“Rechazamos la idea de que sirven como algún tipo de provocación”, dijo Watson en un comunicado.

Desde finales de septiembre, cuando el grupo de portaaviones USS Ronald Reagan estuvo en la región para ejercicios conjuntos, Corea del Norte ha disparado uno de sus mayores bombardeos de misiles bajo el mando de Kim, incluidos dos misiles balísticos de corto alcance que se probaron el viernes pasado.

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur advirtieron que Kim pronto podría aumentar aún más las apuestas con una prueba nuclear, que sería la primera en cinco años y la séptima en general. Washington, Tokio y Seúl han prometido un castigo severo y coordinado si Pyongyang activa un dispositivo atómico, lo que también sería una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La prueba podría usarse para avanzar en la búsqueda de ojivas nucleares miniaturizadas de Kim que podría montar en misiles para atacar a los aliados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que albergan la mayor parte de las tropas estadounidenses en Asia.

El líder norcoreano está encontrando espacio para intensificar las provocaciones y realizar movimientos militares de ojo por ojo mientras la administración Biden se enfoca en la guerra de Rusia en Ucrania. Rusia y China, dos socios de mucho tiempo de Corea del Norte, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y no han mostrado intención de castigar a Kim con sanciones adicionales.

Kim ha ignorado los llamados de la administración Biden para que regrese a las conversaciones de desarme nuclear que se han estancado durante unos tres años. Los medios estatales dijeron recientemente que reafirmó su oposición a las negociaciones con Estados Unidos después de declarar en septiembre que Corea del Norte “nunca renunciaría a las armas nucleares ni se desnuclearizaría primero”.

Fuente: El Financiero