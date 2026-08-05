Estados Unidos presenta nuevas acusaciones contra líderes del CJNG y ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas

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WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva judicial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al presentar cinco acusaciones federales contra integrantes de alto nivel de la organización y ampliar procesos penales ya existentes, además de ofrecer más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita capturar a sus principales dirigentes.

El anuncio fue realizado durante una conferencia encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien afirmó que el gobierno estadounidense utilizará todas las herramientas legales y de inteligencia para perseguir a los integrantes del grupo criminal, sin importar el lugar donde se encuentren.

Blanche precisó que el programa de recompensas incluye tanto a los cinco acusados dados a conocer este martes como a otros integrantes del CJNG que ya enfrentaban procesos federales en Estados Unidos.

Durante el mismo acto, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró que la organización criminal mantiene intacta su capacidad operativa pese a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero pasado.

Según la DEA, el liderazgo del CJNG habría sido asumido por Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón” e hijastro de Oseguera Cervantes, quien fue identificado como el objetivo prioritario de la agencia antidrogas.

Cole sostuvo que el cártel continúa operando una extensa red dedicada a la producción y tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo, además de mantener estructuras de protección mediante actos de corrupción y violencia.

El funcionario también advirtió que la estrategia estadounidense contempla perseguir tanto a los integrantes de la organización criminal como a quienes, desde cargos públicos, colaboren con sus actividades ilícitas.

Las nuevas acusaciones fueron presentadas ante una corte federal en Washington D. C. y están dirigidas contra:

Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias El Chorro, yerno de “El Mencho”, señalado como dirigente de una red de tráfico de metanfetamina y cocaína.

, alias El Chorro, yerno de “El Mencho”, señalado como dirigente de una red de tráfico de metanfetamina y cocaína. Hugo González Mendoza Gaytán , alias El Sapo, acusado de coordinar el tráfico de armas y parte del aparato de seguridad del CJNG.

, alias El Sapo, acusado de coordinar el tráfico de armas y parte del aparato de seguridad del CJNG. Ricardo Ruiz Velazco , alias La Tripa, presunto responsable de supervisar operaciones criminales en territorios controlados por el grupo y de participar en el tráfico de heroína y fentanilo.

, alias La Tripa, presunto responsable de supervisar operaciones criminales en territorios controlados por el grupo y de participar en el tráfico de heroína y fentanilo. Julio César Montero Pinzón, alias Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, identificados como fundadores del Grupo Élite del CJNG y acusados de traficar metanfetamina y cocaína.

El operativo judicial fue coordinado entre el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la División Criminal del Departamento de Justicia y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para desarticular la estructura financiera y operativa del CJNG, organización que Washington mantiene catalogada como Organización Terrorista Extranjera.