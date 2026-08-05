Quintana Roo se suma a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 para restaurar ecosistemas en sur del estado

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CHETUMAL.- Quintana Roo participará en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, anunciada durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la plantación de árboles en distintos puntos del estado.

Las acciones serán encabezadas el domingo 9 por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y contarán con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de dependencias y programas como la Sader, Conafor, Sembrando Vida y Conanp, además del apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), coordinados por la Semarnat.

Como parte de esta jornada, la gobernadora Mara Lezama encabezará las labores de reforestación en las comunidades de Nicolás Bravo y Caobas, en el municipio de Othón P. Blanco, donde se plantarán especies como ramón, caoba, ciricote y chacté viga, con el propósito de restaurar áreas afectadas por incendios forestales, la pérdida de cobertura vegetal y la compactación del suelo.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ambas comunidades cuentan con un ecosistema de selva mediana baja y forman parte de la cuenca hidrológica 33 Bahía de Chetumal.