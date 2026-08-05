Juez rechaza reducir la condena de Mario Villanueva; defensa impugna y Tribunal revisará el caso

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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal rechazó modificar o reducir la condena de 35 años y nueve meses de prisión impuesta al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, al concluir que la sentencia por delincuencia organizada y delitos contra la salud permanece vigente. La defensa ya impugnó la resolución, por lo que el caso será revisado por un Tribunal Colegiado de Apelación.

La resolución fue emitida por Fredy Ladislao Portillo González, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, quien determinó que no existen elementos para alterar la pena dictada originalmente por el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

El juzgador ratificó la responsabilidad penal del exmandatario por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud, al considerar acreditada su colaboración para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico cuando se desempeñaba como servidor público.

Tras el fallo, la defensa promovió un recurso para que un Tribunal Colegiado determine si la decisión debe confirmarse, modificarse o revocarse.

Defensa insiste en razones médicas

De manera paralela, Villanueva Madrid mantiene otro litigio para evitar su reingreso al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, donde debería continuar cumpliendo su condena.

Su abogado sostiene que el exgobernador enfrenta un delicado estado de salud que hace inviable cualquier traslado fuera de Quintana Roo. Entre los argumentos presentados destaca que padece hernias que requieren atención médica constante y que podrían derivar en complicaciones graves, como obstrucción intestinal, pérdida del flujo sanguíneo o peritonitis, poniendo en riesgo su vida.

La defensa argumentó además que, aunque la emergencia sanitaria por COVID-19 concluyó, durante el tiempo que Villanueva ha permanecido en prisión domiciliaria se han agravado diversos padecimientos médicos que fueron informados oportunamente a la autoridad judicial.

Por ello, promovió un juicio de amparo mediante el cual solicita que se le conceda la libertad condicionada y se mantenga el beneficio de cumplir la condena en su domicilio.

Prisión domiciliaria sigue vigente

En junio de 2020, en plena pandemia, Villanueva Madrid obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a su condición de salud y al riesgo de contagio por COVID-19.

Sin embargo, en mayo de 2025 el mismo Juzgado Sexto de Distrito ordenó su reingreso al penal federal de Ayala para concluir la condena. Esa resolución permanece suspendida de manera provisional gracias a un amparo promovido por su defensa, por lo que el exgobernador continúa en su domicilio mientras se resuelven los recursos legales.

Mario Villanueva fue detenido en 2001 y, en 2010, se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y asociación delictuosa. Tras ser repatriado en 2017, fue internado en un penal federal de Morelos para continuar el cumplimiento de la sentencia dictada en México.

Actualmente tiene prohibido salir del país y únicamente puede abandonar su domicilio por una emergencia médica debidamente justificada y notificada a la autoridad judicial.