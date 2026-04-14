Estados Unidos sanciona casinos en Tamaulipas y a tres personas por nexos con crimen organizado

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WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos casinos en Tamaulipas y tres individuos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los establecimientos y personas señaladas habrían facilitado actividades ilícitas como tráfico de fentanilo, trata de personas, lavado de dinero y extorsión, lo que habría contribuido al fortalecimiento de esta organización criminal en la frontera norte de México.

Los negocios sancionados son el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo y operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), así como el Casino Diamante, en Tampico. Según Washington, ambos habrían sido utilizados para blanquear capitales y ocultar grandes cantidades de efectivo y drogas.

Entre las personas designadas se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como presunto operador de tráfico de personas en Nuevo Laredo; Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales y habría fungido como intermediario con miembros activos del cártel; así como Jesús Raymundo Ramos Vázquez, señalado de presuntamente contribuir a mejorar la imagen pública del grupo y brindar apoyo a sus integrantes detenidos.

Con estas medidas, el gobierno estadounidense busca frenar las redes financieras y de apoyo que sostienen al Cártel del Noreste, al considerar que los sancionados desempeñan un papel clave en la operación y expansión de sus actividades ilícitas.