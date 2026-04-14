Mantiene Quintana Roo tendencia a la baja en homicidios; disminuye 74% promedio diario

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CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Quintana Roo registró una disminución sostenida en el delito de homicidio durante marzo de 2026, de acuerdo con datos presentados por el gobierno federal en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que la entidad muestra una tendencia clara a la baja en la incidencia de este delito.

“Al comparar septiembre de 2024, cuando se registraron dos homicidios en promedio diario, contra marzo de 2026, con 0.52, la reducción es de 74 por ciento”, señaló.

La funcionaria explicó que, entre 2020 y 2024, los niveles de homicidio doloso en el estado se mantuvieron prácticamente sin variaciones; sin embargo, a partir de 2025 comenzó a observarse una disminución significativa.

Asimismo, indicó que al contrastar los datos preliminares de marzo de 2026 con los de 2024, se reporta una reducción de 76 por ciento en el promedio diario de homicidios.

Estos resultados reflejan una tendencia positiva en los indicadores de seguridad en la entidad, en el marco de las estrategias implementadas por el gobierno estatal encabezado por Mara Lezama Espinosa.