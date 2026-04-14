Abre Mara Lezama Centro de Rehabilitación Municipal en Cancún 

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CANCÚN.- Con el objetivo de brindar atención integral a personas en situación de calle que enfrentan problemas de adicción, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración del centro de rehabilitación “Amor al Adicto Difícil y Reincidente AC”, el primero en su tipo en el municipio de Benito Juárez, ubicado en la calle 80 supermanzana 228.

La operación del albergue estará a cargo del Instituto Municipal contra las Adicciones (IMCA), en coordinación con instancias como el Consejo Estatal de Población, como parte de una estrategia integral enfocada en atender las causas, reconstruir el tejido social y poner en el centro a las personas.

Durante el evento y acompañada de la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, y de la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, la Gobernadora destacó la importancia social de esta obra “en beneficio de muchos seres humanos que no han tenido una segunda oportunidad, de muchos seres humanos que en el silencio de las drogas piden ayuda, de muchos seres humanos que todos los días viven en el infierno de una codependencia, que todos los días anhelan tener el valor para enfrentar esa adicción”.

De acuerdo con Alberto Ortuño Báez, director general del Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), el nuevo espacio cuenta con capacidad para atender a 50 varones en situación de calle con problemas de adicción. El albergue dispone de áreas de recepción, consultorio médico, atención psicológica, cocina, comedor, baños, literas y espacios de usos múltiples, diseñados para ofrecer condiciones dignas y seguras.

Además de brindar refugio, el lugar ofrecerá servicios de apoyo psicológico, capacitación laboral y asistencia social, con el propósito de acompañar a los usuarios en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta señaló también que este albergue dará una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, transformar vidas, para tomarse otro camino para levantarse.

Antes de concluir el evento, Mara Lezama reiteró que en este gobierno humanista con corazón feminista se está a favor de la vida sana, a que la gente tenga una vida feliz, libre del infierno de las drogas y el alcohol, de las conductas autodestructivas, por lo que seguirá apoyando este tipo de proyectos para que a cualquier persona en situación de calle se le tienda la mano, sin cobrarle un solo peso. “No esperemos a que lo encontremos en la calle sin vida y no permitamos que siga viviendo su vida en ese infierno”, citó.