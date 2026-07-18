Estefanía Mercado acompaña a Claudia Sheinbaum y Mara Lezama en la entrega histórica de títulos de propiedad para familias de la Colosio

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la entrega de 474 títulos de propiedad y 30 escrituras a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, una acción histórica que brinda certeza jurídica sobre su patrimonio y garantiza el derecho a una vivienda digna.

Estefanía Mercado destacó que este acto representa el cumplimiento de una demanda de justicia social esperada por más de tres décadas y un paso decisivo para consolidar la seguridad patrimonial de cientos de familias playenses.

“Cuando un hogar obtiene certeza jurídica, también fortalece su futuro. En Playa del Carmen celebramos este acto de justicia social que transforma vidas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Mara Lezama para construir un municipio con más bienestar y oportunidades para todas y todos”, expresó la alcaldesa.

Durante el acto, que se realizó en el Poliforum,, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la entrega de títulos de propiedad forma parte de la política nacional de vivienda y justicia social, orientada a garantizar el derecho de las familias a contar con un patrimonio seguro y certeza jurídica sobre sus hogares.

Asimismo, anunció que el Gobierno de México impulsa un programa de mejoramiento de vivienda que beneficiará a 5 millones de familias en todo el país mediante apoyos directos para ampliar, rehabilitar o construir sus viviendas, como parte de la estrategia nacional para fortalecer el bienestar de la población.

En el marco del evento, la mandataria federal recordó el 159 aniversario del regreso de Benito Juárez a la Ciudad de México, tras el triunfo de la República, y señaló que los principios de justicia, igualdad y defensa de la soberanía siguen siendo el fundamento de la transformación que vive el país.

Destacó que la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio constituye uno de los hechos más trascendentes para Playa del Carmen, al brindar durante más de 30 años esperaron la documentación que acredita plenamente la propiedad de sus viviendas.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la entrega de los títulos de propiedad y las escrituras representa un acto de justicia social que pone fin a más de tres décadas de incertidumbre patrimonial.

Subrayó que, gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, las familias beneficiarias hoy cuentan con certeza jurídica sobre sus viviendas y podrán heredar un patrimonio seguro a las próximas generaciones. Asimismo, señaló que el programa incluyó subsidios para la regularización y el pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, evitando que los costos fueran un impedimento para ejercer este derecho.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, señaló que esta entrega refleja el compromiso del Gobierno de México de seguir avanzando en la regularización del patrimonio de las familias y reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de Quintana Roo para hacer realidad este beneficio.

La funcionaria enfatizó que, cuando las políticas públicas se enfocan en la justicia social, los compromisos se traducen en resultados que transforman la vida de las personas al brindarles certeza jurídica sobre el patrimonio que construyeron durante años.

La entrega de títulos de propiedad en Playa del Carmen forma parte de la estrategia de regularización territorial que desarrollan de manera coordinada el Gobierno de México, el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento para brindar certeza patrimonial a las familias de la colonia Luis Donaldo Colosio.