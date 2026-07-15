Estefanía Mercado acompaña a más de 20 mil personas en el concierto de Cachirula y Loojan en la Feria del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La Feria del Carmen 2026 volvió a romper expectativas al reunir por quinto día consecutivo a más de 20 mil playenses y visitantes que abarrotaron el Recinto Ferial para disfrutar del concierto gratuito de Cachirula y Loojan, en una noche de música, alegría y convivencia familiar que fue acompañada por la presidenta municipal Estefanía Mercado.

La edil afirmó que este tipo de espectáculos consolidan a Playa del Carmen como epicentro de los mejores eventos de Quintana Roo.

Previo a la presentación, Estefanía Mercado saludó a los artistas y recorrió las instalaciones de la feria, donde convivió con las y los asistentes que disfrutaban de la máxima celebración de Playa del Carmen.

“La Feria del Carmen es la gran fiesta de las familias playenses; aquí celebramos nuestras tradiciones, fortalecemos la convivencia y demostramos que Playa del Carmen tiene un corazón que late con alegría y unidad”, dijo la Presidenta Municipal.

Más tarde, la energía de la música urbana se apoderó del escenario principal, donde Cachirula y Loojan hicieron vibrar a los miles de asistentes con un espectáculo que combinó reguetón mexa, neoperreo y sonidos urbanos que los han consolidado como una de las propuestas emergentes más populares de la escena musical mexicana.

Desde los primeros acordes, jóvenes y familias se congregaron frente al escenario para cantar, bailar y disfrutar de un concierto lleno de ritmo, luces y una intensa conexión con el público, que respondió con entusiasmo a cada interpretación.

Durante la presentación sonaron algunos de los temas que han impulsado la carrera del dueto, entre ellos “BEIBY Remix”, “SUPREME”, “Ñero Session 16”, “Uii”, “Chaparrita Remix” y “TiTis”, canciones que fueron coreadas de principio a fin y mantuvieron un ambiente de fiesta durante toda la velada.

El concierto formó parte de la cartelera artística gratuita de la Feria del Carmen 2026, que reúne a destacados artistas nacionales en una celebración diseñada para fortalecer la convivencia familiar y preservar las tradiciones de Playa del Carmen.

Previamente se presentaron en el escenario Magnate 77 Wez Tyff, Cris Nova, The Heart Makerz y Reggaetoñeros Boys, entre otros talentos locales que calentaron el ambiente y recibieron el reconocimiento del público con actuaciones que demostraron el talento artístico de la región.

Con la actuación de Cachirula y Loojan, la Feria del Carmen reafirmó su capacidad para reunir distintas expresiones musicales en un ambiente seguro, incluyente y familiar, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de Quintana Roo.

Además del espectáculo musical, las familias disfrutaron de más de 35 juegos mecánicos gratuitos, una variada muestra gastronómica, espacios comerciales, actividades culturales y áreas recreativas que convirtieron el Recinto Ferial en un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes.

La cartelera artística concluirá este miércoles 15 de julio, con la esperada presentación de Aleks Syntek, a partir de las 21:00 horas, en un Recinto Ferial que ha registrado llenos totales durante cada jornada de esta tradicional festividad.