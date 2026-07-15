Transforman Mara y Verónica Lezama vidas con la Tercera Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Como parte de las acciones para acercar atención médica especializada a quienes más lo necesitan, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, visitaron a pacientes y familiares de la Tercera Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido que se realizó en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”.

Saludaron a las niñas, niños y adolescentes pacientes, así como a sus familias de Cancún, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, reiterando el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista con la salud, el bienestar y la justicia social para todas y todos, principalmente los pobres.

En esta jornada participaron 5 médicos especialistas en Cirugía Maxilofacial, de los cuales cuatro son mexicanos y un médico invitado de Ecuador, además de una cirujana dentista y dos residentes mexicanos de la especialidad, quienes de manera coordinada realizaron los 18 procedimientos quirúrgicos a pacientes de entre 2 y 17 años de edad.

La gobernadora Mara Lezama reconoció el trabajo altruista y la vocación de servicio de las y los médicos especialmente al doctor Raymundo, el doctor Juan Sebastián y al doctor Erik Núñez por sumarse a esta noble causa y transformar vidas a través de la atención médica especializada.

Entre los pacientes destacó el caso de la bebé Aitana López, de 3 meses de edad, de la zona continental de Isla Mujeres y quien ingresó al hospital para recibir una transfusión por anemia, pero como padece de paladar hendido fue integrada al programa, junto con los demás pacientes.

Mara Lezama agradeció el respaldo y coordinación de IMSS Bienestar, del personal médico y administrativo del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, de la Secretaría Estatal de Salud y del equipo DIF Quintana Roo, quienes transformaron la vida de niñas, niños y adolescentes quintanarroenses.

También participaron en esta visita Flavio Carlos Rosado, Secretario de salud; Jorge Gutiérrez, subsecretario de Salud; Ricardo Rodríguez, subdirector del Hospital y de Karen Domínguez, encargada de la Jefatura de Atención a la Salud de IMSS Bienestar en Quintana Roo.