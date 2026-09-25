Estefanía Mercado anuncia nuevo gran parque para Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la creación de un gran parque estilo Alameda para Playa del Carmen, que contará con espacios deportivos, culturales y recreativos, y convocó a la sociedad a participar en la elección del nombre que llevará este nuevo punto de encuentro para las familias.

“¡Familia de Playa del Carmen, por fin vamos a hacer realidad este sueño! Tendremos nuestro gran parque estilo Alameda, un nuevo espacio para encontrarnos, convivir y disfrutar en familia”, afirmó.

El proyecto contempla ciclovía, canchas deportivas, concha acústica, tirolesa, trenecito y el Mirador de la Selva, en un entorno pensado para fortalecer la convivencia comunitaria y el contacto con la naturaleza.

Estefanía Mercado agradeció a Grupo Mayakoba por sumar esfuerzos y brindar las facilidades para concretar el proyecto.

Por medio de sus redes sociales, la alcaldesa llamó a las y los playenses a proponer el nombre del nuevo parque. “Quiero que lo decidamos juntas y juntos. ¿Cómo te gustaría que se llamara este nuevo gran parque de Playa del Carmen?”.

“Porque los espacios que son de todas y todos, también los construimos entre todas y todos”, puntualizó finalmente la presidenta municipal.