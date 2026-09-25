PT eleva reclamo contra Morena y exige cumplir acuerdo sobre encuestas para 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, acusó a Morena de incumplir los acuerdos establecidos con sus aliados para definir las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027 y sostuvo que las encuestas utilizadas hasta ahora no corresponden al ejercicio definitivo que, según su versión, habían pactado los tres partidos.

Anaya hizo públicos los términos que, afirmó, fueron acordados en junio por las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De acuerdo con el dirigente petista, el procedimiento contemplaba una primera medición interna de Morena para seleccionar a sus finalistas y posteriormente una segunda encuesta en la que también participarían las propuestas presentadas por sus aliados.

“Las encuestas hasta hoy realizadas son estrictamente de Morena y falta por realizar una segunda encuesta con nuestras propuestas, con una metodología científica previamente acordada”, sostuvo Anaya en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La versión del PT contradice directamente la posición de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien aseguró que las propuestas de los partidos aliados fueron incluidas en las mediciones realizadas en los estados donde ya fueron definidas las coordinaciones. Según Montiel, el PT solicitó encuestas espejo solamente en dos entidades y esos ejercicios arrojaron resultados coincidentes.

Anaya aseguró que otro de los compromisos consistía en establecer un cronograma con las fechas de levantamiento de las encuestas y los días en que serían presentados los resultados, información que, acusó, no fue proporcionada a los partidos aliados.

También sostuvo que debía instalarse una mesa técnica, integrada por representantes de Morena, PT y PVEM, para acordar la metodología de las mediciones, además de una mesa jurídica encargada de dar seguimiento al proceso.

“Se convinieron dos tipos de encuestas: una para Morena, donde libremente con la metodología que decidiera, señalaría a sus cuatro finalistas, para luego realizar una encuesta científica donde participarían también las propuestas del PT y el PVEM”, explicó.

El dirigente petista aseguró que esa segunda medición no se realizó y pidió a Morena retomar los acuerdos alcanzados previamente por las tres fuerzas políticas. El señalamiento representa la versión del PT sobre el procedimiento pactado, mientras Morena sostiene que los perfiles de sus aliados sí fueron considerados en las encuestas efectuadas hasta ahora.

Las diferencias entre ambos partidos se hicieron públicas a mediados de septiembre, particularmente después de la designación de Verónica Díaz Robles como coordinadora en Zacatecas. El PT había impulsado para esa posición a la senadora Geovanna Bañuelos y posteriormente dejó de acompañar varios de los anuncios realizados por Morena.

La inconformidad petista se extendió a otras entidades. El partido se ausentó de presentaciones de coordinadores en estados como Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Baja California, mientras el PVEM mantuvo su respaldo a las designaciones realizadas.

En Quintana Roo, Morena designó a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal, mientras el PT había respaldado durante el proceso a Rafael Marín Mollinedo. La decisión generó reclamos del partido aliado, aunque Marín posteriormente descartó abandonar Morena o buscar una candidatura bajo otras siglas.

Montiel ha defendido la validez de las mediciones y anunció que los resultados completos y la metodología serán dados a conocer una vez que termine la selección de las 17 coordinaciones estatales. Hasta el momento se han concluido 10 de esos procesos.

Después de la escalada de declaraciones, las dirigencias nacionales de Morena y PT sostuvieron una reunión este jueves en la que participaron Montiel, Anaya, Citlalli Hernández y otros representantes de ambas fuerzas. Como resultado del encuentro se acordó instalar una Mesa Técnica de Encuestas para revisar el procedimiento, mientras las dirigencias expresaron públicamente su intención de mantener el diálogo y la unidad.

Por ahora, las diferencias sobre las encuestas permanecen abiertas: el PT sostiene que falta realizar la segunda medición acordada con los aliados, mientras Morena afirma que sus propuestas ya fueron incluidas. El desacuerdo se produce mientras ambos partidos continúan negociando las condiciones bajo las cuales podrían mantener su alianza para las elecciones de 2027.