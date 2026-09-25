Harfuch reporta reducción de 54% en promedio diario de homicidios en Tabasco

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VILLAHERMOSA.- El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Tabasco disminuyó 54 por ciento respecto de noviembre de 2024, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar este viernes los resultados de la estrategia conjunta de seguridad desplegada en la entidad.

Durante la conferencia presidencial realizada en Villahermosa, el funcionario atribuyó la reducción a la coordinación entre autoridades federales y estatales, aunque señaló que las operaciones continuarán con énfasis en homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos de alto impacto.

García Harfuch sostuvo que la estrategia no se limita al despliegue de elementos de seguridad, sino que busca identificar a quienes ordenan y ejecutan los delitos, así como afectar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales.

“La reducción de los homicidios muestra que esta coordinación está dando resultados”, afirmó el secretario, quien agregó que la instrucción del gobierno federal es continuar disminuyendo los niveles de violencia mediante operaciones e investigaciones conjuntas.

Como parte de su exposición, presentó la evolución mensual del promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. De acuerdo con las cifras mostradas por el funcionario, el indicador registró una disminución de 54 por ciento al comparar agosto de este año con noviembre de 2024.

Harfuch informó además que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de septiembre de 2026 fueron detenidas 6 mil 527 personas por diversos delitos en Tabasco. En ese mismo periodo, las autoridades aseguraron 2 mil 53 armas de fuego, 39 mil 839 cartuchos y 2 mil 636 cargadores, además de 12 mil 979.6 kilogramos de distintas drogas.

Las acciones forman parte de operativos en los que participan dependencias federales y corporaciones estatales. En intervenciones recientes en Tabasco, el Gabinete de Seguridad ha reportado detenciones y aseguramientos de armas, drogas e hidrocarburos en municipios como Centro y Huimanguillo.

Durante la presentación también fueron mencionadas detenciones de personas identificadas por las autoridades como objetivos prioritarios o presuntos integrantes y operadores de células delictivas.

Entre ellas se encuentra Fermín “N”, señalado por las autoridades por su presunta vinculación con el grupo delictivo La Barredora y relacionado con el homicidio de nueve personas.

También se mencionó a Rosario “N”, alias “El Cáscara”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula con presencia en Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo y Raudales Malpaso, así como a Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

La lista presentada incluyó además a Edson Aldair “N”, alias “Zavala”, señalado por su presunta participación en la venta de drogas y agresiones contra grupos rivales; Adrián “N”, alias “La Geisha”, relacionado por las autoridades con investigaciones por secuestro, extorsión y homicidio, y Rodolfo “N”, alias “El Cubano”, vinculado con las investigaciones por el ataque registrado en un bar el 24 de noviembre de 2024.

García Harfuch señaló que el combate a la extorsión será uno de los principales objetivos de las siguientes acciones y afirmó que se mantendrá la coordinación entre las instituciones de seguridad para detener a personas consideradas generadoras de violencia.

La estrategia aplicada en Tabasco se desarrolla dentro del esquema nacional de seguridad, basado en atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Aunque el gobierno federal presentó la reducción de homicidios como uno de los principales resultados del despliegue, García Harfuch señaló que las operaciones continuarán con el objetivo de reducir otros delitos que afectan directamente a la población y debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales.