PAN pone distancia a posible alianza con PRI en Quintana Roo y asegura que esperará los tiempos electorales

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CHETUMAL.- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) descartó que exista hasta ahora un acuerdo con el PRI para competir en alianza en Quintana Roo durante las elecciones de 2027, pese al reciente encuentro entre las presidentas de ambas fuerzas políticas.

Reyna Tamayo Carballo, presidenta del PAN en la entidad, afirmó que su partido todavía está “esperando los tiempos” para definir la estrategia con la que enfrentará el próximo proceso electoral y sostuvo que la reunión con la dirigente priista Cora Amalia Castilla Madrid no debe interpretarse como la formalización de una coalición.

Según explicó, el encuentro fue una “plática cordial” en la que ambas dirigentes intercambiaron opiniones sobre el escenario político estatal, sin que de ella surgiera un acuerdo electoral.

“No tiene que ser una manera de decir ‘vamos en una alianza’”, expresó Tamayo, quien señaló que Acción Nacional se encuentra concentrado en fortalecer su estructura y presencia territorial en los municipios mediante actividades internas como el programa denominado “Soldados Azules”.

La postura coincide con la aclaración realizada previamente por la dirigencia panista después de que se hiciera público el encuentro. El PAN señaló entonces que todavía no eran los tiempos para definir una eventual alianza y que no se había alcanzado ningún acuerdo con el PRI.

Del lado priista existe una postura más abierta hacia la construcción de acuerdos. Castilla Madrid ha señalado públicamente que su partido explora alianzas rumbo a 2027 y que existe disposición para dialogar con otras fuerzas políticas, aunque cualquier eventual coalición todavía tendría que ser negociada y formalizada.

Tamayo aseguró que el PAN trabaja actualmente en su propia estrategia para las elecciones del próximo año y afirmó que cuenta con perfiles para las futuras candidaturas, aunque las postulaciones todavía no han sido formalmente definidas.

“De que va a haber contienda, va a haber contienda”, declaró la dirigente, al sostener que Acción Nacional pretende presentar una alternativa electoral frente a Morena y sus aliados.

Pese a tomar distancia de una eventual alianza inmediata con el PRI, Tamayo aseguró que su partido mantiene disposición para conversar con distintas fuerzas políticas y consideró que esos acercamientos forman parte del diálogo habitual entre dirigencias partidistas.

“Estamos en una coyuntura de pláticas, de cómo está el ámbito político, de cómo se está comportando Quintana Roo”, explicó.

La dirigente panista añadió que esa apertura no se limita al PRI y que Acción Nacional podría reunirse con otros actores políticos conforme avance la preparación del proceso electoral.

Por su parte, Castilla Madrid ha señalado que el PRI contempla diferentes fórmulas de participación para 2027 y que los acuerdos podrían variar dependiendo del municipio y de las negociaciones entre las dirigencias. La priista ha mencionado incluso la posibilidad de alianzas parciales o candidaturas comunes, sin que hasta ahora exista un convenio formal con Acción Nacional.

De esta manera, el encuentro entre Tamayo y Castilla abrió un canal de comunicación entre las dirigencias estatales del PAN y el PRI, pero no se tradujo en la conformación de un bloque electoral. La definición sobre si ambas fuerzas competirán juntas, parcialmente aliadas o por separado permanece pendiente rumbo al proceso de 2027.