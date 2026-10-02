Sheinbaum prepara decreto para obligar a redes sociales a retirar contenidos que inciten a la violencia, tras ataque en Torreón

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en la detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia, luego del ataque registrado en la Escuela Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 2 de octubre que se conformó un grupo de trabajo con dependencias federales, organismos de seguridad y especialistas de instituciones académicas para definir los alcances de la propuesta, que todavía se encuentra en elaboración.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que entre las medidas planteadas se encuentra un “decreto para obligar a las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia”.

La propuesta surge después del ataque ocurrido el jueves en la secundaria de Torreón, donde dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, fueron detenidos como probables responsables de una agresión que dejó una subdirectora muerta y varias personas lesionadas.

Sheinbaum señaló que las investigaciones realizadas por la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad han encontrado similitudes entre el caso de Torreón y otros episodios violentos recientes, particularmente por la existencia de comunicaciones mediante redes sociales.

La mandataria indicó que se han identificado “dos o tres casos” con características semejantes en los que las redes sociales aparecen como un elemento de comunicación entre los involucrados, razón por la cual consideró necesario establecer mecanismos preventivos.

No obstante, García Harfuch subrayó que consultar determinados contenidos o publicar expresiones en internet no significa por sí mismo que una persona tenga intención de cometer un delito.

“Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta”, explicó el funcionario.

El planteamiento del Gobierno busca que las plataformas digitales participen en la identificación de contenidos que representen riesgos y que puedan retirarlos y reportarlos oportunamente. Sheinbaum señaló que esos reportes tendrían un carácter preventivo y no significarían automáticamente la comisión de un delito.

La presidenta reconoció que uno de los puntos que deberá delimitarse es qué tipo de publicaciones quedarían sujetas a estas medidas, con el propósito de evitar que las disposiciones interfieran con la libertad de expresión.

“Hay un grupo de trabajo con expertos de la UNAM, el Poli y otras instituciones para que, lo más pronto posible, tengamos un decreto relacionado con esto: la prohibición y la obligación de las plataformas de no permitir que se difundan esos contenidos, y tiene que quedar muy claro cuáles para no ‘rayar’ en la censura”, señaló.

El grupo estará integrado por representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de especialistas de instituciones académicas.

El planteamiento se suma a otras discusiones impulsadas este año por el Gobierno federal sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales, particularmente entre niñas, niños y adolescentes. Desde julio, la administración de Sheinbaum puso en marcha foros para elaborar una propuesta de regulación que posteriormente sería presentada al Congreso de la Unión.

Por ahora, el decreto anunciado tras el ataque de Torreón continúa en preparación y no se han dado a conocer su texto definitivo, las plataformas que quedarían sujetas a las disposiciones ni los mecanismos específicos mediante los cuales se determinaría cuándo un contenido constituye una incitación directa a la violencia.