Precio de la tortilla repunta en Q. Roo: Alcanza hasta los 32 pesos por kilo

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CHETUMAL.- El precio del kilogramo de tortilla comenzó a incrementarse en Quintana Roo, con alzas de entre 2 y 4 pesos en distintos municipios del estado.

En Chetumal, el costo alcanzó los 28 pesos por kilo en diversos establecimientos, mientras que en otros municipios del sur se ubicó en 27 pesos. En la zona norte, el precio ha llegado hasta los 32 pesos, de acuerdo con reportes de expendedores.

Propietarios de tortillerías señalaron que el ajuste responde al aumento en los costos de insumos como la harina, así como al encarecimiento de servicios clave como el gas LP, la energía eléctrica y el transporte.

“Ya la situación es insostenible por tanto incremento en los precios… los costos de producción se elevan muchísimo y nos vemos en la necesidad de aplicar un aumento”, explicó Manuel Rodríguez, propietario de una tortillería en la capital del estado.

Por su parte, el presidente en la entidad de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, Rubén Montalvo Morales, confirmó que el incremento se ha extendido en todo el estado y que cada productor define el precio final.

Detalló que el principal detonante es el alza en el costo de la harina, uno de los insumos más importantes en la producción, además de los efectos de la inflación en general.

El representante del sector advirtió que, de no realizar estos ajustes, algunas tortillerías podrían enfrentar dificultades para mantenerse operando, lo que impactaría el empleo local.