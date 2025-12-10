Estefanía Mercado encabeza Mega Jornada de “Chambamanía” en la colonia Colosio

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta, encabezó una Mega Jornada del programa “Chambamanía” en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se realizaron trabajos de bacheo, rehabilitación de alumbrado público, pintura de guarniciones, poda y limpieza general en espacios públicos estratégicos.

La jornada se desarrolló como parte de la estrategia permanente de mantenimiento urbano que impulsa la alcaldesa para mantener calles, avenidas y áreas comunes en óptimas condiciones, acercando soluciones inmediatas a las familias playenses.

En este sentido, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por trabajar en territorio, escuchar a la ciudadanía y garantizar servicios públicos eficientes y de calidad en todas las colonias de Playa del Carmen.

“Seguimos en la calle, con toda la energía de la Chambamanía, recuperando nuestra ciudad y poniendo orden donde hacía falta. La ciudad se transforma caminándola, escuchándola y trabajando junto al pueblo, y así vamos a seguir: con fuerza, con orden y con corazón”, destacó.

Asimismo, reiteró que estas jornadas continuarán de manera permanente en todas las colonias, como parte del programa integral de intervención que busca mantener a Playa del Carmen limpia, iluminada y en condiciones dignas para la convivencia comunitaria.

Agregó que si la ciudadanía requiere reportar basura, escombros o cualquier servicio, puede marcar al 984 156 3991. “Nuestro equipo de Servicios Públicos está 24/7 para atenderte”, subrayó.

La presidenta municipal destacó la participación del personal operativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, como parte del objetivo de reforzar el mantenimiento urbano en zonas de alta circulación y mejorar la seguridad de peatones y automovilistas.