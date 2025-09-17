Presume Fernández Noroña que su colaborador salvó a niño tras choque

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña compartió en su cuenta de X un video del momento en que su colaborador, Emiliano González, rescata a un menor de una camioneta volcada tras sufrir un accidente vehicular, en un hecho registrado el pasado 14 de septiembre.

“Para que sigan criticando a Emiliano. Sacó a un niño de la camioneta volcada.”, escribió el legislador en sus redes sociales en referencia al camarógrafo y trabajador eventual del Senado, quien fue agredido en días pasados por el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno.

En el video compartido por Noroña, grabado desde la cámara de otro vehículo, se observa cómo varios conductores se detienen en el sitio del accidente. Entre ellas está González, quien abre la puerta de la camioneta volcada, carga al menor en brazos y lo aleja del siniestro para ponerlo a salvo.

Mientras tanto, otras personas se acercan para auxiliar al resto de los tripulantes del auto accidentado en la carretera, aunque en la publicación no se detalla en qué autopista o vialidad ocurrió este hecho. Únicamente queda registrado que tuvo lugar el 14 de septiembre a las 17:22 horas.

El comentario de Noroña surge a propósito de las recientes críticas que ha recibido Emiliano González, luego de que este fuera golpeado tras intervenir en un altercado ocurrido entre Fernández Noroña y Moreno Cárdenas durante una sesión de la Comisión Permanente.

Fue el pasado miércoles 27 de agosto cuando González sufrió empujones y patadas de parte de los legisladores priistas. Posteriormente, apareció con vendajes, collarín y cabestrillo debido a las lesiones que tuvo en el brazo izquierdo y en el cuello.

Emiliano González es camarógrafo y colaborador cercano a Gerardo Fernández Noroña. Trabaja como prestador de servicios profesionales para la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, aunque no figura dentro de la nómina de la Cámara Alta.

De acuerdo con información de Imagen Televisión, González participó en un viaje oficial a Roma, Italia, junto con Fernández Noroña a mediados de junio, para la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso.

En aquel viaje se le pagaron viáticos (boleto de avión, hospedaje, traslados, alimentación) por más de 100 mil pesos, de los cuales únicamente devolvió cinco mil, lo que significó que gastó más de 98 mil pesos en acompañar al senador morenista.

Fuente: El Financiero