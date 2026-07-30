Estefanía Mercado fortalece diálogo con con hoteleros y Canacintra

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo encuentros de trabajo con representantes de la Asociación de Pequeños Hoteles y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como parte de una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y el sector empresarial.

Analizan acciones para fortalecer el turismo

En la primera reunión, la alcaldesa dialogó con integrantes de la Asociación de Pequeños Hoteles, encabezados por su presidente, Offner Arjona, sobre acciones encaminadas a reforzar la actividad turística, promover el destino y mejorar la atención que se brinda a los visitantes.

Buscan impulsar el desarrollo industrial

Más tarde, Estefanía Mercado se reunió con representantes de Canacintra Playa del Carmen, presidida por José Luis Quian, para analizar estrategias enfocadas en fortalecer la industria local, estimular el desarrollo económico y ampliar las oportunidades para las empresas establecidas en el municipio.

Destaca coordinación con el sector productivo

La presidenta municipal subrayó que mantener una comunicación permanente con los distintos sectores sociales y productivos permite construir acuerdos que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo de Playa del Carmen.

Añadió que la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía resulta fundamental para impulsar proyectos que beneficien al municipio.