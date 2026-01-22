Estefanía Mercado fortalece el Día del Pueblo con su Chambamania en la colonia El Ejido

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de consolidar un gobierno cercano a la gente y comprometido con la justicia social, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una jornada del programa “Chambamanía” en el domo de la colonia Ejido, donde cientos de familias accedieron de manera directa y gratuita a servicios, apoyos y trámites municipales.

Acompañada por integrantes de su gabinete, la munícipe reiteró que su administración gobierna desde las colonias y no desde el escritorio, colocando en el centro de las decisiones a las personas y sus necesidades más urgentes.

“La transformación se construye en el territorio, escuchando y resolviendo junto a la gente. Nuestro compromiso es que los beneficios del gobierno lleguen a todos los hogares, sin distinciones ni intermediarios”, expresó.

Estefanía Mercado destacó que “Chambamanía” es una herramienta de política pública que rompe con la burocracia tradicional, acerca el gobierno a quienes históricamente han sido excluidos y garantiza el acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, el bienestar social y la certeza jurídica.

La jornada se enmarca en una estrategia municipal alineada con las políticas sociales de los gobiernos Federal y del Estado, orientada a cerrar brechas de desigualdad y a fortalecer el tejido social mediante la atención directa en colonias con mayor rezago, promoviendo una gobernanza con rostro humano y sentido social.

Durante la misma, se brindó atención a habitantes de las colonias Bellavista, Forjadores, Fundadores, Ejido Sur, Gonzalo Guerrero y Zona Centro, quienes fueron atendidos de manera personal por la Presidenta Municipal y por funcionarias y funcionarios de su gabinete, dando respuesta inmediata a diversas gestiones ciudadanas.

Asimismo, se instalaron módulos del DIF Municipal; programas de apoyo alimentario como “Playa Llena, Corazón Contento”; asesoría en materia de vivienda y regularización de la tierra; trámites de Tesorería, Catastro y Registro Civil; servicios de Salud Municipal; atención integral a mujeres, jóvenes y personas adultas mayores; asesoría jurídica gratuita; vacunación de mascotas; entrega de plantas ornamentales, así como programas del Instituto Municipal del Deporte y acciones de Justicia Cívica.

Con acciones como “Chambamanía”, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de construir un municipio más justo, solidario e incluyente, donde el bienestar llegue primero a quienes más lo necesitan.