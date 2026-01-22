SATQ dispara avalúos y espanta inversiones en Chetumal y la zona sur

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los avalúos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) se han convertido en uno de los principales factores que encarecen las operaciones de compraventa de inmuebles y frenan la inversión inmobiliaria en Chetumal y en la zona sur del estado, al establecer valores que duplican e incluso multiplican los precios reales del mercado, advirtió el presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil.

El dirigente empresarial explicó que esta situación tiene un impacto directo en el pago de impuestos, ya que las contribuciones se calculan con base en el avalúo oficial y no en el valor acordado entre comprador y vendedor. Como resultado, alrededor del 50 por ciento de las operaciones inmobiliarias no se concretan, al volverse impagables los montos fiscales y los gastos notariales derivados de dichas valuaciones.

Palomo Hoil detalló que existen numerosos casos en los que un predio se negocia en el mercado por un millón de pesos, pero el avalúo del SATQ lo fija en cinco o hasta diez millones, sin que exista una justificación técnica ni una correlación con la oferta y la demanda reales. Esta diferencia, dijo, obliga a los compradores a desistir ante el incremento desproporcionado de impuestos.

Recordó que desde hace dos años la legislación exige contar con un avalúo validado por el SATQ para formalizar una compraventa, medida que originalmente buscaba evitar fraudes y la subvaluación de inmuebles para evadir impuestos. Sin embargo, señaló que el problema se desplazó al extremo opuesto, al establecer valores inflados que distorsionan el mercado.

El líder empresarial indicó que esta problemática afecta tanto a empresarios como a particulares, interesados en adquirir predios para vivienda, comercio o proyectos turísticos. Destacó que zonas como Bacalar, el centro de Chetumal y Mahahual presentan incrementos desmedidos en los avalúos oficiales, generando una percepción artificial de precios “por las nubes”, alejada de la realidad económica.

Respecto a la posibilidad de recurrir a amparos, Palomo Hoil reconoció que existen pocos recursos legales interpuestos, debido a que muchos valuadores temen represalias. Explicó que el Gobierno del Estado otorga las licencias a los evaluadores, lo que genera un clima de cautela ante el riesgo de perder su patente si se inconforman con los valores fijados por el SATQ.

Finalmente, el presidente de Coparmex Chetumal hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar los criterios de valuación y encontrar un equilibrio que permita el cobro justo de impuestos sin desalentar la inversión. Advirtió que, de no corregirse esta situación, los avalúos del SATQ seguirán siendo el principal obstáculo para el desarrollo inmobiliario y económico del sur de Quintana Roo.