Destaca Mara Lezama mayor prosperidad con proyecto eólico en el sur de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que Quintana Roo forma parte de la primera convocatoria nacional para impulsar proyectos solares y eólicos en distintas entidades del país.

El anuncio se dio durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó los proyectos.

Entre las iniciativas consideradas se encuentra Vientos del Caribe, un parque eólico proyectado para Othón P. Blanco. De acuerdo con la información difundida, contará con una capacidad de 208 megawatts y requerirá una inversión aproximada de 4 mil 400 millones de pesos.

“Esto representa más pasos hacia una transición energética con fuentes más limpias y un futuro más sostenible para el estado”, expresó la Gobernadora.

La energía que genere será equivalente al consumo de más de 200 mil hogares, según lo informado. El proyecto busca contribuir a la seguridad energética y abrir oportunidades de desarrollo para el sur de Quintana Roo.

“Es un proyecto estratégico para fortalecer la seguridad energética y generar nuevas oportunidades para el bienestar y la prosperidad compartida en el sur de Quintana Roo”, precisó Mara Lezama.