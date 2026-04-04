Estefanía Mercado impulsa bienestar con donación de cuatro predios para guarderías en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la donación de cuatro predios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la construcción de Centros de Educación y Cuidados Infantiles (CECI), en beneficio de más de 9,500 niñas y niños menores de 4 años de Playa del Carmen.

Esta acción representa un paso histórico para el fortalecimiento del bienestar social en el municipio, al ampliar la cobertura de servicios de cuidado infantil para las familias trabajadoras, brindando espacios seguros, dignos y de calidad para el desarrollo integral de la niñez.

Los nuevos CECI estarán ubicados en las colonias Misión de las Flores, Real Ibiza, Palmas I y Los Olivos III, zonas estratégicas que permitirán acercar este servicio a padres y madres trabajadoras.

“En Playa del Carmen estamos comprometidos con el bienestar de nuestras familias. Invertir en la niñez es invertir en el futuro de nuestra ciudad. Con estas acciones, brindamos mayor tranquilidad a madres y padres que todos los días salen a trabajar, sabiendo que sus hijas e hijos estarán en buenas manos”, expresó la presidenta municipal.

Asimismo, la alcaldesa reconoció el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno del Estado para hacer posible este importante proyecto, agradeciendo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama, quienes han impulsado políticas públicas enfocadas en el bienestar de la población.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todas y todos, colocando a la niñez y a las familias en el centro de las decisiones.