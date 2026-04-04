La alternativa de género. (Blasfemias impías en la Semana Mayor)

Comparte esta Noticia

Signos

En efecto, la solución sucesoria podría aparentar ser salomónica:

No hay un candidato propio ni se quiere que parezca que el gran jefe verde se impuso.

Pero a menos que la elegida se llame Marybel, las otras dos son de la misma corte verde.

La primera es enemiga del grupo gobernante y podría entenderse como una concesión al perdedor tabasqueño y al expriismo que dota de base social a la izquierda obradorista.

Las otras serían el embuste de género perfecto para mantener la alianza gobernante.

Cualquier opción, claro está, sólo significaría la continuidad empeorada del precarismo político que destruye la vida del Estado.

Porque una alternativa contra la violencia y la inseguridad; contra la corrupción y el control político del sistema de Justicia, más pervertido ahora que nunca por el manoseo gobernante de la reforma judicial; contra el precoz y sostenido deterioro ambiental y urbano en los Municipios turísticos; contra el agravado y muy polarizado desequilibrio regional derivado de la inexistente planificación inversora; y contra el total abandono de iniciativas de desarrollo y gestión de servicios y ordenamiento demográfico que lumpeniza, degrada y deja a merced de la criminalidad al Municipio capitalino, que apenas sobrevive entre el ambulantaje y la indigencia que se desparrama sin contenciones hasta sus perímetros más inhabitables y peligrosos; pensar siquiera en una alternativa mínima de gobernabilidad y de regeneración de alguna parte cualquiera de todo lo perdido en lo que hubiera podido ser una gran fuente de riqueza fiscal y de bienestar social, es ahora mismo hasta una idea malsana, la que no cabe siquiera en el más alucinado de los discursos.

‘No. No. Qué alternativas de género ni qué nada’, protestan desde la galería antiMara. ‘Marín es el que debe ser. Y punto. Lo crea y lo quiera o no la Presidenta, es el que a ella misma y al Estado convienen’.

SM