Estefanía Mercado inaugura Punto Violeta para atención inmediata a mujeres víctimas de violencia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró el Punto Violeta “Marcela Rosales”, en el fraccionamiento La Guadalupana, espacio de respuesta rápida para brindar seguridad, acompañamiento jurídico y apoyo psicológico a mujeres en situación de riesgo.

Este Módulo de Atención Inmediata a Mujeres Víctimas de Violencia está ubicado en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del municipio, y donde el Gobierno de Playa del Carmen fortalece su estrategia territorial para proteger a niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Este Punto Violeta se suma a los seis que ya funcionan en Playa del Carmen, donde han sido atendidas más de 3,200 mujeres este año.

Durante el evento, la Alcaldesa afirmó que la apertura de este módulo representa un paso firme de este gobierno para garantizar que ninguna mujer esté sola cuando enfrenta violencia, subrayando que la administración municipal trabaja para cumplir y fortalecer las medidas derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, vigente en el municipio desde 2017.

Explicó que este nuevo espacio operará con un modelo multidisciplinario que permitirá atención inmediata, acompañamiento integral y canalización especializada.

“En Playa del Carmen estamos construyendo una ciudad segura para todas, con instituciones que responden, que cuidan y que actúan con perspectiva de género”, sostuvo la Presidenta Municipal.

Estefanía Mercado añadió que la instalación de este espacio forma parte del compromiso de su gobierno con la prevención, la atención y la erradicación de la violencia de género.

“Cada Punto Violeta que abrimos es un mensaje claro: en Playa del Carmen la seguridad y la vida de las mujeres son prioridad”, expresó.

A su vez, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Idania Cristina Gamboa Medina, explicó que entre los principales servicios que ofrece el Punto Violeta se encuentran:

•Atención jurídica en casos de violencia.

•Atención psicológica especializada.

•Canalización a refugios y servicios de protección.

•Acompañamiento para presentación de denuncias.

•Información sobre medidas de protección y derechos.

En el inmueble se pintó un mural y se colocaron una placa y una ofrenda floral, en memoria de Marcela Rosales Vázquez, víctima de feminicidio.

Con esta acción, el Gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso con la construcción de un municipio más seguro, igualitario y libre de violencia para todas.

Al evento asistieron la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez, y la titular del Órgano Interno de Control, Cristina Alcérreca, así como colaboradoras y colaboradores del Instituto Municipal de la Mujer.