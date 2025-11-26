Mara Lezama encabeza sesión de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Durante la última sesión de este año de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa agradeció todo el esfuerzo de co-creación de sus integrantes, a quienes exhortó a seguir trabajando con la misma intensidad.

“Hay un largo camino por andar, pero debemos atender de manera puntual lo que hace falta, como trabajar en valores en el lenguaje de la niñez, en tener papás presentes, en acciones para fortalecer la relación padres e hijos, pues la base de todo es la familia” expresó la Gobernadora.

Con la presencia de la titular del Ejecutivo, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, los integrantes dieron a conocer los avances en los diversos temas programados para esta sesión.

Luego de escuchar a todos, Mara Lezama insistió en que la atención de la niñez, de hacer conciencia sobre lo que las y los niños consumen por internet, en lo que juegan. “La paz se construye desde los hogares, con voluntad, con muchos valores, con escuchar y no juzgar”, aseveró.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, destacó que la agenda está apegada a cuidar a las niñas y los niños, por lo que están creando una red de impulsores para escucharlos, apoyan a mujeres emprendedoras con talleres de capacitación, entre otras acciones.

Por su parte, el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia informó que la Universidad Judicial tiene enfoque de derechos humanos y el Poder Judicial cuenta con una unidad de perspectiva de género.

Reiteró que desde el año 2024 Quintana Roo cuenta con un juzgado de adopciones en Chetumal y se trabaja para tener instalaciones en la zona norte.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, afirmó que el Cereso de Cancún tendrá una ludoteca con personal capacitado para atender a los hijos de mujeres internas, los que están con ellas.

Las y los integrantes de las Comisiones de trabajo dieron a conocer reportes de avances.

Entre otras personas, estuvieron en esta sesión Elibenia Pineda, fundadora de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, quien destacó que esta mesa cumple 6 años de fundada, que ha sido ejemplo para otros estados, porque en Quintana Roo lo que se hace se hace bien y se trabaja con sentido social.

Además, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, las integrantes Mónica Franco, Alicia Ruiz, Lidia Paredes, Edgar Ordóñez, Óscar Guzmán, Miguel Medina, María Urbina, Liliam Negrete, Virgina Cabrera, Alfredo Barragán, Omega Ponce, Norma Negrete y Francisco Traconis.