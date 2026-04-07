Estefania Mercado inicia registro de “Playa Llena, Corazón Contento 2026”

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PLAYA DEL CARMEN.– Con una concurrida participación ciudadana, el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado dio inicio al registro de la nueva convocatoria del programa “Playa Llena, Corazón Contento 2026”, una política social enfocada en fortalecer el bienestar de las familias y garantizar que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

Durante el primer día de inscripción, el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat, comentó que acudieron más de 1,600 ciudadanos de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, para formar parte de este programa social, que es un respaldo directo para familias.

Además, informó que la convocatoria estará abierta del lunes 6 al viernes 10 de abril, con módulos de registro habilitados en la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, en Playa del Carmen, así como en la Plaza Cívica de Puerto Aventuras, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Para realizar el trámite, las y los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. No obstante, con el objetivo de no dejar a nadie fuera, se permitirá el registro de personas que no cuenten con comprobante, siempre y cuando presenten un croquis de su vivienda acompañadas de dos testigos que acrediten su residencia.

Cabe señalar que las personas beneficiarias del ejercicio 2025 deberán realizar nuevamente su inscripción para participar en esta nueva etapa del programa en 2026.

Con estas acciones, enmarcadas en el proyecto de la cuarta transformación, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado reafirma su compromiso con la justicia social y la prosperidad compartida.