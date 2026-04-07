Bono democrático de Morena, a prueba en 2027

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La última palabra

– Hasta seis estados podría perder Morena; Quintana Roo no está entre ellos.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En las elecciones de 2027, las intermedias del actual sexenio, 17 estados tendrán elecciones para renovar sus gubernaturas; será una prueba del estado de salud del «bono demcrático» de Morena sobre las demás fuerzas políticas.

¿Hasta dónde llegará el desgaste? El solo ejercicio del poder lo desgasta; más aún cuando se cometen incongruencias, a sabiendas de que el bono aguanta, como es el caso de subir tanta basura política a la 4T y que ocupan lugares estratégicos, como es el caso del senador Yunes quien preside la Comisión de Hacienda del Senado, por su voto aquel para alcanzar la mayoría constitucional.

En 2027, cada fuerza política pondrá a prueba sus fuerzas para ganar nuevo territorio y retener lo ganado. Y aunque Morena cuenta con una sólida base, en al menos seis entidades podría perder su poder si desde la oposición deciden realizar coaliciones.

De acuerdo con Político.mx, en las siguientes seis entidades Morena podría perder la gubernatura, siempre y cuando se generen ciertas condiciones:

San Luis. En San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde, se libra una lucha dentro de la 4T debido a quién podría ser la persona candidata: Ruth González, senadora del Verde y esposa del gobernador, o un perfil morenista. Por ello se ha planteado el escenario de una posible ruptura.

Ante esto, el Verde podría retener el estado si va con el apoyo de los partidos de oposición. De acuerdo con la medición de La Encuesta MX, conseguiría el 53.1% de los votos si está acompañado del PAN y MC, dejando a Morena y el PT con un 33.8%.

Nuevo León. En el estado norteño, dominado por MC, es otro de los estados en disputa y podría mantenerse en sus manos solo si decide aceptar de regreso al PAN para una alianza con la que alcanzaría una intención del voto del 49.8%, frente a la coalición de la 4T que alcanzaría un 32.1%.

Campeche. Para Campeche las cosas tampoco se ven sencillas. Aunque la coalición cuenta con buenos números, MC es uno de los partidos que le da competencia. De ir con el PAN sus posibilidades aumentan, ya que consiguen un 43.3% de la intención del voto, superando por muy poco el 41.5% de la coalición morenista.

Bastiones PAN. En Querétaro y Aguascalientes, distintas encuestas señalan que se quedarían con la bandera del PAN. Sin embargo, este predominio se vería reforzado con una alianza.

Dentro de Aguascalientes, unirse con MC les aseguraría un apoyo del 51.8%, situación similar se vería en Querétaro, ya que indistintamente del partido (PRI o MC), la intención del voto rebasaría el 50%. Aunque este escenario es poco probable, puesto que el PAN ha dejado en claro que va en solitario en estas elecciones.

Michoacán. En el caso del estado gobernado por Ramírez Bedolla se aparta del resto. Ya que a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un nuevo bando político ha tomado gran fuerza dentro de la entidad. Se trata del Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz.

De acuerdo con la encuesta, publicada por Polls.mx, su movimiento encabeza las preferencias por sí solo, superando incluso a Raúl Morón, senador de Morena y posible aspirante. Sin embargo, se trata de preferencias cerradas, ya que Quiroz cuenta con un 33.8% y Morón con 28.7%.