Estefanía Mercado lanza estrategia de fumigación para combatir al dengue en colonias de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó personalmente, a bordo de una unidad de vectores, el inicio de la estrategia intensiva de nebulización en colonias y zonas prioritarias de la ciudad, con el objetivo de combatir al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Acompañada por el secretario de Salud Municipal, José Antonio Uribe Trujillo, la Alcaldesa informó que su gobierno, en coordinación con el Estado y el equipo de Vectores, desplegó brigadas de fumigación que trabajan dos veces al día en distintos puntos de Playa del Carmen.

“Estamos reforzando las jornadas de fumigación en colonias, y pedimos a la ciudadanía que cuando vean pasar las unidades abran puertas y ventanas, para que el químico llegue a proteger sus hogares”, señaló durante el recorrido.

La primera edil subrayó que, además de la nebulización que elimina mosquitos adultos, la acción más importante es la descacharrización, evitando acumulaciones de agua en llantas, cubetas, trastes y recipientes.

Finalmente, Estefanía Mercado hizo un llamado a la corresponsabilidad: “Gobierno y comunidad debemos trabajar unidos para cuidar la salud de todas y todos”.