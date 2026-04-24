Estefanía Mercado lanza jornada para garantizar derecho a la identidad

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó la primera jornada “Tu Identidad Sin Tanto Choro”, una estrategia enfocada en garantizar el acceso al derecho a la identidad, especialmente en zonas con rezago social.

Desde la colonia In House, la alcaldesa recorrió los módulos itinerantes del Registro Civil, donde se ofrecieron servicios como expedición de actas, corrección de CURP, registros de nacimiento y asesoría jurídica, con el objetivo de reducir trámites y acercar la atención gubernamental a la población.

Durante su mensaje, Mercado destacó el enfoque territorial de su administración al llevar los servicios directamente a las colonias con mayores necesidades.

“El gobierno no espera a la gente en las oficinas; venimos hasta donde históricamente ha habido rezago para resolver de manera directa y sin burocracia”, expresó.

La edil subrayó que contar con identidad jurídica no es solo un trámite administrativo, sino un derecho esencial que permite acceder a servicios como salud, educación y programas sociales.

Acompañada por el secretario general del Ayuntamiento, Luis Armando Herrera Quiam, y la directora del Registro Civil, Luz Marinelly Carrillo Reyna, supervisó la atención brindada a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que esta jornada forma parte de una política de justicia social dirigida a sectores históricamente excluidos, con la simplificación de procesos como eje central.

“Aquí eliminamos obstáculos innecesarios y reducimos trámites; lo hacemos fácil, rápido y cercano”, señaló.

La presidenta municipal hizo énfasis en la importancia del registro oportuno, particularmente en la niñez, para garantizar su identidad desde el inicio de la vida.

De acuerdo con autoridades del Registro Civil, este tipo de iniciativas cobra relevancia ante el crecimiento del municipio y la expansión de asentamientos irregulares, donde persisten rezagos en el acceso a servicios básicos.

Se prevé que estas jornadas contribuyan a incrementar el registro oportuno y la expedición de documentos oficiales, beneficiando a familias en situación de vulnerabilidad y fortaleciendo la inclusión social en el municipio.