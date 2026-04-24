La guerra contra Irán es el “regalo de Trump al mundo”, afirma secretario de Defensa de EU

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WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, criticó este viernes a los aliados de su país por no desplegar fuerzas navales para reabrir el estrecho de Ormuz, luego de que Irán restringiera de facto el tránsito en esta zona clave para el comercio energético mundial.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, el funcionario cuestionó la falta de respaldo internacional ante la crisis.

Hegseth sostuvo que los países europeos y asiáticos no estaban suficientemente agradecidos por la guerra liderada por Estados Unidos, a la que calificó de “un regalo para el mundo” del presidente Donald Trump, citando el supuesto objetivo de la administración de impedir que Irán adquiriera armas nucleares.

“Es una misión audaz y peligrosa… cortesía de un presidente audaz e histórico”, declaró.

El secretario aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen un “bloqueo férreo” sobre los puertos iraníes, el cual —dijo— se intensificará progresivamente para impedir el tránsito marítimo sin autorización de Washington.

“Tenemos el control. Nada entra, nada sale”, afirmó.

Asimismo, acusó a las fuerzas iraníes de actuar como “piratas” al intentar restringir el paso de embarcaciones en el estrecho, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo a nivel global.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto clave para el comercio internacional de energía, por lo que cualquier interrupción en su operación genera preocupación en los mercados globales.

La situación actual refleja un aumento en las tensiones geopolíticas en la región, con implicaciones potenciales para el suministro energético y la estabilidad internacional.