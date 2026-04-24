Mara Lezama anuncia obras clave para Cozumel y Mahahual

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la aprobación de siete nuevos proyectos para Cozumel y Mahahual, durante la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista.

El encuentro se realizó en Cozumel y contó con la participación de Michele Paige, directora ejecutiva de la Florida-Caribbean Cruise Association.

Entre los proyectos aprobados destacan la rehabilitación de los malecones de Cozumel y Mahahual, así como la mejora de calles en el centro de este último destino. También se contempla la rehabilitación de la Plaza El Faro en Mahahual, el fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Cozumel, la contratación de un seguro paramétrico contra desastres y la realización de estudios para la regeneración de playas en la isla.

“Hay muchos más proyectos que vienen detrás con este Fideicomiso, en donde tenemos muy claro lo que es la prosperidad compartida que llega del mar”, expresó la mandataria estatal.

La gobernadora subrayó que estas acciones forman parte de una visión a largo plazo para fortalecer el desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

“El futuro de Cozumel y Mahahual lo estamos escribiendo ahora, pensando en las próximas generaciones y en quienes nos visitan”, afirmó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los integrantes del comité y reiteró que su administración continuará impulsando proyectos bajo principios de transparencia, acceso a la información y bienestar social.

En la sesión participaron diversas autoridades, entre ellas el senador Eugenio Segura Vázquez; el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; y el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra, quien funge como secretario técnico del comité.