Estefanía Mercado llega a Puerto Aventuras con su “Chambamanía”

PUERTO AVENTURAS.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, puso en marcha en esta alcaldía la primera jornada social “Chambamanía en tu Colonia”, una estrategia integral diseñada para acercar trámites y servicios gratuitos a la población, evitando traslados innecesarios a la cabecera municipal.

Acompañada por el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, integrantes de su gabinete y regidores, la alcaldesa recorrió los módulos instalados en el domo principal de Puerto Aventuras.

Durante la jornada, encabezó audiencias públicas en las que atendió a decenas de familias que presentaron solicitudes relacionadas con servicios públicos, vivienda y documentación oficial. La mayoría de los planteamientos fueron resueltos en el momento por los titulares de área.

“Hoy muchas de las peticiones quedaron resueltas de inmediato, y las que requieren seguimiento ya están integradas en proceso”, informó.

Estefanía Mercado subrayó que el objetivo de “Chambamanía en tu Colonia” es reducir las barreras de acceso a los servicios públicos no solo en Puerto Aventuras, sino el todo el municipio.

“Nuestro compromiso es estar donde la gente nos necesita. No queremos que nadie tenga que gastar tiempo o dinero para resolver un trámite básico; por eso estamos aquí, trayendo soluciones concretas y atendiendo directamente sus solicitudes”, añadió.

La presidenta municipal destacó que estas acciones complementan los programas sociales estatales impulsados por la gobernadora Mara Lezama, así como las iniciativas federales del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos alineados, los resultados se notan: trámites resueltos, servicios accesibles y familias acompañadas”, afirmó.

A su llegada, la presidenta fue recibida por el alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez, quien agradeció su presencia y reafirmó el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Playa del Carmen.

“Aquí trabajamos de la mano con la gente. Estos programas institucionales acercan el gobierno al pueblo y responden a lo que la comunidad necesita”, expresó el alcalde.

En la jornada participaron dependencias como Tesorería Municipal, Registro Civil, Dirección de Vivienda y Regularización, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Juventud. También se ofrecieron servicios sociales gratuitos como orientación nutricional, vacunación de mascotas y módulos de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, que entregó apoyos alimentarios mensuales del programa “Playa Llena Corazón Contento”.

La jornada registró una amplia participación de familias de Puerto Aventuras y será replicada próximamente en otras colonias y comunidades del municipio de Playa del Carmen.