Generación Z y Movimiento del Sombrero se enfrentan a policías en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de los movimientos Generación Z y del Sombrero lograron quitar las vallas metálicas instaladas alrededor de Palacio Nacional; sin embargo, la policía de la Ciudad de México intentó replegar a los manifestantes con gas lacrimógeno.

Poco después de las 11:00 horas de este 15 de noviembre arrancó la Marcha del Sombrero, que exige justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y minutos después también avanzó el contingente de la Generación Z, conformado por jóvenes que piden un alto a la violencia.

Al llegar al Zócalo capitalino, elementos del bloque negro comenzaron a realizar pintas en las murallas instaladas frente a Palacio Nacional, mientras gritaban consignas contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

En respuesta, elementos de la policía capitalina, que se resguardaban tras las vallas metálicas, lanzaron polvo de extintores y gas lacrimógeno.

Durante los hechos, sujetos encapuchados lanzaron petardos y amarraron cuerdas para intentar derribar las vallas. Finalmente tumbaron cinco.

Metros detrás de los enfrentamientos, manifestantes con sombreros, camisas blancas y banderas negras reclamaban a la presidenta la represión. Ante la presencia de gas pimienta algunos asistentes comenzaron a dejar el zócalo.

Decenas de policías antimotines arribaron al Zócalo para replegar a los manifestantes, sin embargo, los policías no logran su cometido.

Los asistentes celebraron el intento fallido al grito de “somos más”, chiflidos y un “sí se pudo” ante el retiro de vallas.

Tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, algunas personas resultaron heridas.

Afuera del palacio de la CDMX, manifestantes reclaman a la policía que está dentro de las instalaciones al coro de “este gobierno no me representa”.

