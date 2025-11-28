Estefanía Mercado lleva mega brigada de Servicios Públicos a La Guadalupana

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una jornada integral de Servicios Públicos en el fraccionamiento La Guadalupana, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y mejorar las condiciones de vida de las familias playenses.

Durante esta jornada, cuadrillas del Ayuntamiento, pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Julieta Martín Azueta, realizaron poda de árboles, limpieza de camellones, desazolve de pozos de absorción y mantenimiento de luminarias, acciones que permiten avanzar en la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos del municipio.

La presidenta municipal destacó que estas labores forman parte de un programa permanente para garantizar entornos más seguros, limpios y ordenados.

“Seguiremos trabajando de manera cercana y directa en cada colonia de Playa del Carmen, porque nuestro compromiso es brindar a las familias servicios públicos de calidad y una ciudad a la altura de lo que la gente merece”, subrayó Estefanía Mercado.

Durante la jornada, la Alcaldesa saludó a vecinas y vecinos, así como comerciantes de la zona, a quienes reiteró su compromiso de mejorar la imagen urbana en Playa del Carmen.

El Gobierno Municipal reafirma así su voluntad de seguir impulsando acciones que fortalezcan la infraestructura urbana y promuevan un entorno digno para todas y todos los habitantes.