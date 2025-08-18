Estefanía Mercado posiciona a Playa del Carmen entre las ciudades más seguras de México

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El municipio de Playa del Carmen, bajo el liderazgo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, alcanzó el sexto lugar nacional en percepción de seguridad dentro del más reciente ranking de alcaldías de Morena, elaborado por Rubrum en agosto de 2025.

Este resultado refleja que la estrategia integral de seguridad implementada en coordinación con los gobiernos estatal y federal está dando resultados palpables, generando mayor confianza entre las y los ciudadanos.

Estefanía Mercado afirmó que este avance es producto de la voluntad colectiva y del compromiso de las fuerzas de seguridad con el pueblo:

“Estamos demostrando que la seguridad se construye con coordinación, estrategia y cercanía con la gente. Playa del Carmen seguirá avanzando hasta convertirse en un municipio ejemplo en todo el país”, expresó la presidenta municipal.

Con este reconocimiento, Playa del Carmen se consolida como un referente en la construcción de paz y bienestar, garantizando que la prosperidad llegue a cada familia playense.