Encabeza Mara Lezama el ‘ranking’ nacional de gobernadores de Mitofsky en julio

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se mantiene a la cabeza del Ranking Mitofsky de aprobación ciudadana a nivel nacional, correspondiente a julio de 2025 y publicado por El Economista. La mandataria quintanarroense alcanzó un 54.9% de respaldo, superando el promedio nacional de 48.5%.

El estudio destaca que las tres primeras posiciones están ocupadas por mujeres, reflejando la consolidación del liderazgo femenino en el país. En segundo lugar aparece Tere Jiménez, de Aguascalientes, con 53.6%, seguida por Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con 53.4%.

En la región Sur y Península, Quintana Roo también encabeza la lista con la mejor calificación, superando de manera constante a los estados vecinos. La gráfica nacional ubica a la entidad dentro de la franja de “alta aprobación”, con niveles superiores al 54%.

El desempeño de Lezama muestra una ligera alza respecto a junio, cuando registró 54.6%, lo que indica un respaldo ciudadano sostenido y en crecimiento, en contraste con la tendencia descendente o estable de otros mandatarios estatales.

Con estos resultados, Mara Lezama consolida su liderazgo político en el ámbito estatal y nacional, en un escenario donde cada vez más mujeres marcan la pauta en la conducción de sus entidades.