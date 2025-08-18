Cancún Municipios

Encabeza Mara Lezama el ‘ranking’ nacional de gobernadores de Mitofsky en julio

18 agosto, 2025
Admin
3

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se mantiene a la cabeza del Ranking Mitofsky de aprobación ciudadana a nivel nacional, correspondiente a julio de 2025 y publicado por El Economista. La mandataria quintanarroense alcanzó un 54.9% de respaldo, superando el promedio nacional de 48.5%.

El estudio destaca que las tres primeras posiciones están ocupadas por mujeres, reflejando la consolidación del liderazgo femenino en el país. En segundo lugar aparece Tere Jiménez, de Aguascalientes, con 53.6%, seguida por Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con 53.4%.

En la región Sur y Península, Quintana Roo también encabeza la lista con la mejor calificación, superando de manera constante a los estados vecinos. La gráfica nacional ubica a la entidad dentro de la franja de “alta aprobación”, con niveles superiores al 54%.

El desempeño de Lezama muestra una ligera alza respecto a junio, cuando registró 54.6%, lo que indica un respaldo ciudadano sostenido y en crecimiento, en contraste con la tendencia descendente o estable de otros mandatarios estatales.

Con estos resultados, Mara Lezama consolida su liderazgo político en el ámbito estatal y nacional, en un escenario donde cada vez más mujeres marcan la pauta en la conducción de sus entidades.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *