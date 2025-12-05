Estefanía Mercado presenta “Navidad Mágica 2025”, el festejo más grande del Caribe mexicano en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado presentó el programa “Navidad Mágica 2025”, que se celebrará del 5 al 31 de diciembre, una propuesta que no sólo iluminará la temporada decembrina, sino también el espíritu comunitario, la esperanza y el orgullo de ser playenses.

La alcaldesa destacó que esta edición ha sido diseñada para reunir a familias, ofrecer espacios seguros y gratuitos, y fortalecer las tradiciones que consolidan a Playa del Carmen como una comunidad vibrante y solidaria, señalando que las actividades decembrinas serán también un motor estratégico de impulso económico y turístico, generador de bienestar para miles de familias.

“Playa del Carmen ya está lista para vivir una Navidad Mágica como nunca antes”, afirmó la presidenta al anunciar que este viernes 5 de diciembre, a las 7:00 de la noche, se realizará el gran encendido del árbol de Navidad en la Plaza 28 de Julio, acto que marcará oficialmente el inicio de las celebraciones.

Uno de los ejes principales de “Navidad Mágica” será crear experiencias únicas para niñas y niños en entornos seguros, por lo que anunció que el 12 de diciembre abrirá la pista de hielo más grande de Quintana Roo, ubicada en la Plaza 28 de Julio y totalmente gratuita.

El programa incluye también grandes eventos comunitarios, entre ellos el Desfile Navideño del 21 de diciembre por la Quinta Avenida, que llenará de color, música y ambiente festivo el corazón turístico de la ciudad, posicionándose como un atractivo emblemático de la temporada.

El cierre del año tendrá lugar el 31 de diciembre en el parque Fundadores, donde se dará la bienvenida al 2026 con una gran fiesta temática neón, DJs, música en vivo y un ambiente 100% familiar y seguro. La celebración iniciará a las 9:00 de la noche.

En materia económica, Estefanía Mercado subrayó el impacto positivo que dejarán estas festividades. “Estas actividades no sólo celebran la Navidad; también impulsan la reactivación económica de Playa del Carmen y fortalecen nuestras zonas turísticas”.

La presidenta municipal destacó que el programa busca apoyar especialmente a pequeños hoteleros, comerciantes, emprendedores y artesanos, quienes dependen de la derrama turística de la temporada navideña.

“Hoy podemos informar con orgullo que ya superamos el 80% de ocupación hotelera para esta temporada. Es una gran noticia que significa empleo, movimiento económico y bienestar para nuestras familias”, celebró.

Para garantizar celebraciones seguras y en un ambiente de paz, anunció un operativo de seguridad coordinado con fuerzas federales y estatales, que incluirá un punto de control y patrullaje permanente en la Quinta Avenida. La vigilancia será conjunta entre fuerzas militares, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.

Asimismo, se desplegarán operativos especiales en zonas de bares y sitios nocturnos durante los horarios de mayor afluencia, para prevenir incidentes y preservar la convivencia.

“Nuestro compromiso es que cada familia pueda disfrutar esta Navidad de manera tranquila, caminar con confianza y vivir estas fiestas con alegría”, reafirmó.

Respecto al hermanamiento con Othón P. Blanco, la Presidenta Municipal señaló que este acuerdo impulsará una alianza cultural y gastronómica que permitirá intercambiar festivales y actividades entre ambas ciudades, anticipando que se realizará el Segundo Festival del Jocho y que se ampliará al Festival de la Marquesita, fortaleciendo el intercambio artístico y culinario.

En la conferencia de prensa, el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar, informó que la cartelera contempla la participación de más de 585 artistas locales y 45 nacionales, con espectáculos de danza, música, teatro, shows infantiles y concursos comunitarios de pesebres, villancicos y disfraces para mascotas.

A su vez, la secretaria de Turismo Municipal, Estefanía Hernández, anunció la llegada de la Quinta Mágica, un corredor navideño del 15 de diciembre al 15 de enero que llenará de luz y actividades el centro de Playa del Carmen, sobre todo, la emblemática Quinta Avenida.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez, destacó la participación de más de 100 productores, artesanos y emprendedores, quienes podrían beneficiarse con una derrama económica estimada en hasta 8 millones de pesos durante las festividades decembrinas.