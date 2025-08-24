La sucesión adelantada sube de tono

Comparte esta Noticia

La última palabra

• Marybel Villegas, vetada por los verdes, abre fuego en la carrera hacia 2027 y no va sola.

• Mara Lezama en pleno apogeo de su poder en el proceso de sucesión.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La diputada federal Marybel Villegas Canché es un “ave de tempestades”; es querida y odiada; ha estado en prácticamente todos los partidos políticos, solo le falta volver al PRI, donde inició su loca carrera.

Ahora decidió abrir fuego y meterse de lleno en la tan-tan-tan adelantada sucesión de 2027; muy a su estilo, atrabancada, sin dar pruebas ni indicios de su denuncia pública se victimiza por una campaña en su contra de 1.5 millones de pesos en bots. Es su dicho.

No da nombres de sus detractores y muchos piensan que está exagerando, como estrategia que siempre le ha dado resultados. Puede ser. Sin embargo, no va sola.

Se le identifica con Ricardo Monreal desde el Senado y con Rafael Marín en este proceso, quien ya dijo que sí quiere, “siempre y cuando se lo autorice la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Era cuestión de tiempo. La sucesión en el Palacio del Boulevard Bahía se definirá entre dos grupos internos del morenismo que encabezan, hasta ahora, Eugenio Segura Vázquez y Rafael Marín Mollinedo. La oposición no cuenta y solo espera las migajas, al menos los partidos que no pierdan su registro.

La sucesión será como en los viejos tiempos del PRI: la selección interna es la buena y la campaña constitucional será solo un paseo triunfal. El PRI, a punto de extinguirse, aún vive para ver que su modelo permanece intacto.

GOBERNADORA EN SU APOGEO DE PODER

En este proceso, Mara Lezama Espinosa está en pleno apogeo de su poder. Más ahora que ha mostrado y demostrado, que ha logrado labrar una estrecha relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. En la sucesión caribeña la primera gobernadora y la primera presidenta, van de la mano.

Habrá gobernadora fuerte en el proceso, porque además, ya refrendó públicamente que “ni calzones verdes tengo” y como morenista pura asumirá el rumbo del Palacio Nacional y garantizará un proceso intenso pero estable, controlado y, sobre todo, el triunfo inobjetable que ya está descontado, de quien resulte elegido por el método de encuesta y ponderación. El futuro de la gobernadora será promisorio, pero éste es un tema para otras entregas.

Sea quien fuere la persona abanderada, también será importante la operación cicatriz, en el marco de la recomposición de las alianzas, porque no se descarta que Movimiento Ciudadano sea la opción ante una posible separación de los verdes.

EL VETO

Regresando al tema de Marybel y su irrupción en el proceso, es público su enfrentamiento con Jorge Emilio González, lo cual la coloca en el centro de las tempestades. Como pocas personas, se ha atrevido a desafiar abiertamente al todo poderoso Jorge Emilio quien hizo de Quintana Roo su coto de caza económico y político para retar al propio morenismo del cual es parásito.

Maribel ha expresado lo que en política se dice en voz baja: que el poder verde es mucho mayor a la fuerza que representa, ordeñando votos guindas, sobre representados en el Legislativo y acaparando posiciones en el Judicial y el ejecutivo. En este proceso, los compromisos con los verdes han sido más que pagados y copeteados. Pero lo quieren todo.

Por eso Jorge Emilio tiene vetada a Marybel, pero como decía Reyes Heroles “todo lo que resiste apoya” porque a pesar de ese bloqueo, logró la diputación federal con la mano invisible de la presidenta Claudia Sheinbaum, después que supuestamente no le cumplieron Benito Juárez (Cancún) pactado en Bucareli.

La decisión en Quintana Roo dependerá del rumbo de la Reforma Política que impulsa la presidenta de México y de la capacidad de chantaje de los verdes. La dupla Jorge Emilio-Manuel Velasco ya alzó la voz a nivel nacional en tono de extorsión y amenaza con votar en contra en las cámaras de diputados y senadores, como ya mandaron hasta 2030 la reforma sobre nepotismo y campañas adelantadas, en abierto desacato a la iniciativa de la presidenta, quien por cierto le besa la mano al señorito chiapaneco. Ese mensaje de Sheinbaum aún está por descifrarse.

La suerte está echada. En Quintana Roo el proceso de sucesión adelantada sube de tono y entra en una nueva fase, quiérase o no. Usted tiene la última palabra.