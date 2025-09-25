Estefanía Mercado recorre colonias de Playa del Carmen y resuelve problemas de inmediato

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En las últimas horas, las y los playenses han visto a la presidenta municipal Estefanía Mercado en acción, caminando las colonias, escuchando de frente las quejas ciudadanas y dando soluciones en el momento.

Las redes sociales se han llenado de testimonios de vecinos que, al acercarse a la Presidenta, han planteado problemas cotidianos como la falta de rondines de seguridad, luminarias apagadas o el deterioro de parques, y han recibido respuesta inmediata con instrucciones claras a las áreas correspondientes.

“Cuando la gente nos señala un problema, lo resolvemos sin tanto choro. La mejor oficina de la presidenta está en la calle, junto a la gente”, expresó Estefanía Mercado mientras recorría con su equipo una de las colonias.

Este estilo cercano y resolutivo se ha convertido en el sello de su gobierno: estar en el territorio, sin intermediarios, recogiendo directamente las inquietudes y dándole seguimiento a cada petición.

El gobierno de Playa del Carmen seguirá recorriendo nuestras calles, porque la transformación se construye de la mano del pueblo y con soluciones rápidas a los problemas de todos los días.