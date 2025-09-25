Entrega Mara Lezama domo en primaria “Guadalupe Victoria”, en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En un ambiente de alegría y entusiasmo, alumnas y alumnos de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, en la colonia Lagunitas de esta capital, recibieron a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para celebrar la inauguración del nuevo domo, tras 39 años de espera.

Esta obra, que forma parte del compromiso de la gobernadora de Quintana Roo de construir 1,109 domos que dejaron de hacer gobiernos anteriores, permitirá a 250 alumnas y alumnos realizar sus actividades cívicas, culturales, deportivas, protegidos de las inclemencias del clima.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo expresó su satisfacción por estar en la escuela y cumplir un compromiso cuando le pidieron el domo en esta primaria que tiene 39 años prestando servicio educativo a la comunidad.

¿Cómo quedo?, preguntó a las y los alumnos. “¿Les gustó? Pintamos la cancha, pusimos las porterías, les dejamos la red para jugar voleibol, básquetbol, fútbol” explicó Mara Lezama al alumnado. A los padres de familia les expresó que la construcción de estos domos es posible porque este gobierno humanista con corazón feminista combate la corrupción y destina el dinero del pueblo a obras para el pueblo.

El secretario de Obras Públicas (SEOP), José Rafael Lara Díaz, informó que este domo fue levantado en 4 meses, bien hecho a la primera para tener 510 metros cuadrados de sombra fresca, en cumplimiento al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la Gobernadora con una visión humanista y cercana al pueblo.

La escuela primaria “Guadalupe Victoria”, fundada en 1986 y con 39 años de servicio a la comunidad, ha sido semillero de generaciones de niñas y niños de la capital del estado. Hoy, gracias a este nuevo espacio, las y los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, cívicas y culturales en condiciones más seguras y funcionales.

Al respecto, la alumna Viviana Monserrat Ballena, del 6º B, agradeció la entrega de las nuevas instalaciones y expresó su satisfacción al señalar: “Hoy vemos materializado el domo, después de muchos años. Será para la práctica del deporte y eventos que permitirán el sano esparcimiento. Esta obra dejará huella”.

Después de la ceremonia protocolaria, el alumnado sorprendió con “Las Mañanitas” a la Gobernadora en ocasión de su cumpleaños. La ocasión se complementó con el tradicional pastel repartido entre los alumnos y padres de familia.

Mara Lezama también entregó mochilas y uniformes, como parte final de la ceremonia de inauguración del nuevo domo.

También estuvieron con la Gobernadora en la ceremonia inaugural el director de la escuela, Mario Alfonso Acosta Hernández; la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Valdivia Arceo Rosado; el director del IFEQROO, Aldo Andrés Castro Jiménez; y el alumno del 6º B, Esteban Alejandro Trejo Olangue.