Estefanía Mercado refrenda respaldo al Inter Playa y anticipa buenas noticias para el estadio “Mario Villanueva”

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del 27 aniversario del Inter Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado refrendó el respaldo de su gobierno al equipo de casa y destacó el papel que representa para la identidad, el arraigo y el orgullo de la comunidad playense.

En su despacho de palacio de gobierno, Estefanía Mercado recibió al presidente de la Liga Premier, José Vázquez Ávila, acompañado por la presidenta del club Inter Playa, Patricia Fajardo, donde reconoció la trayectoria del equipo y su aportación al deporte y a la historia de Playa del Carmen.

La presidenta municipal destacó el significado que tiene el Inter Playa para las familias de la ciudad y afirmó que “el Inter Playa es mucho más que un equipo, es identidad, arraigo, cultura y orgullo playense. Es el equipo de nuestra gente y parte de la historia de nuestra ciudad”.

Asimismo, expresó su emoción por el reconocimiento recibido por el club con motivo de sus 27 años de trayectoria, durante los cuales ha generado triunfos y satisfacciones para la comunidad.

“Recibimos con mucha emoción este reconocimiento por 27 años de triunfos, esfuerzo y grandes satisfacciones para nuestra comunidad”.

Como parte de la celebración, se dio paso a una nueva etapa deportiva con el clásico entre el Club Inter Playa del Carmen y Pioneros de Cancún, disputado en el Estadio “Mario Villanueva Madrid”.

En este contexto, Estefanía Mercado convocó a la afición playense a acompañar al equipo y mantener el respaldo al conjunto local.

“¡Vamos todas y todos a apoyar al equipo de casa!”

La alcaldesa también generó expectativa al adelantar que próximamente habrá anuncios relacionados con el Estadio Mario Villanueva Madrid, uno de los espacios deportivos más representativos de Playa del Carmen.

“Y estén muy pendientes, porque muy pronto tendremos buenas noticias para el Mario Villanueva”, dijo.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Playa del Carmen destacó la importancia de continuar fortaleciendo el deporte y respaldando a instituciones que forman parte de la identidad de la ciudad, como el Inter Playa del Carmen, que después de 27 años mantiene su vínculo con la afición y con las nuevas generaciones de deportistas playenses.