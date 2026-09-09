Fortalece Mara Lezama a 189 MiPyMEs de la Zona Sur con equipamiento tecnológico para fortalecer su crecimiento

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó equipamiento tecnológico a 189 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la Zona Sur de Quintana Roo, como parte del programa “Transforma Tu Negocio 2026”, para impulsar la modernización, profesionalización y competitividad de los negocios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), encabezada por el secretario Paul Carrillo de Cáceres, el Gobierno del Estado impulsa una estrategia integral que brinda a las MiPyMEs capacitación empresarial, diagnósticos especializados, asesoría, herramientas de venta, publicidad y tecnología de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

“Les deseo desde el fondo de mi corazón que sean herramientas que les sirvan muchísimo, que se vuelvan a inscribir el próximo año, que sigan creciendo estas políticas públicas y programas porque queremos que les vaya bien”, expresó la Gobernadora.

Pero además, afirmó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, queremos que sean negocios exitosos, que inspiren a otras chavas y chavos, a otras mujeres, para que crean un negocio con su talento impresionante.

El secretario Paul Carrillo informó que en esta entrega, 134 de las 189 personas beneficiarias son mujeres, lo que representa el 71%, mientras que 55 son hombres, equivalentes al 29%. Los apoyos contemplan tres modalidades: Digitalización Empresarial y Punto de Venta, para 59 personas empresarias; Impulso Comercial y Herramientas de Venta, para 64; y Posicionamiento de Marca y Publicidad Estratégica, que beneficia a 66 personas.

Cada apoyo busca responder a necesidades concretas de los negocios. Las y los beneficiarios reciben equipos de cómputo, impresoras y sistemas de punto de venta; tabletas, terminales bancarias y herramientas para crear contenido digital; así como campañas publicitarias, sesiones fotográficas y materiales de promoción. Además, las tres modalidades incluyen 40 horas de capacitación empresarial, para fortalecer sus capacidades de administración, comercialización y crecimiento.

Atestiguaron este evento la diputada Diana Gutiérrez García, con la representación del Congreso del Estado; la magistrada Elena Esmeralda González Flores, en representación del Tribunal Superior de Justicia; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; Wilma Contreras Canto, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal, y los beneficiarios Luis Ernesto Acosta Blanco y Andrea Arai Hernández Moo.