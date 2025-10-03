Estefanía Mercado refuerza la seguridad alimentaria con programa “Playa llena, corazón contento”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó este jueves la distribución de 700 paquetes alimentarios a igual número de familias inscritas en el programa “Playa llena, corazón contento”, una estrategia de su administración orientada a respaldar la economía de los hogares y garantizar la seguridad alimentaria.

Desde el Centro Comunitario de la colonia Colosio, la Alcaldesa subrayó que este programa social, financiado con recursos propios del Ayuntamiento, es reflejo del compromiso de atender de manera directa las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

“Hoy damos un paso más para fortalecer la seguridad alimentaria en Playa del Carmen. Estos apoyos no son una dádiva, son un derecho que tenemos como comunidad, el derecho a vivir con dignidad. Nuestro corazón está con cada familia que recibe este paquete, porque sabemos que detrás de cada una, hay historias de esfuerzo y de lucha diaria”, expresó.

Estefanía Mercado destacó que la iniciativa no solo busca brindar apoyo inmediato, sino también fomentar la unidad entre los habitantes y fortalecer la confianza entre ciudadanía y gobierno.

Con estos 700 paquetes, la administración municipal cumple con la entrega mensual de poco más de tres mil despensas, reiterando el compromiso de la Presidenta Municipal de construir un municipio más justo, inclusivo y humano.

La alcaldesa Estefanía Mercado estuvo acompañada por la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez Estrada, así como de las familias beneficiadas.