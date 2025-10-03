Zaldívar sugiere cambios a Ley de Amparo; “no estamos de acuerdo con retroactividad”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, advirtió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no avala reformas que violen la Constitución y llamó a los legisladores a modificar la iniciativa de cambios a la Ley de Amparo para dejar claro que no tendrá efectos retroactivos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 3 de octubre, el ministro en retiro señaló que el primer transitorio del proyecto ha generado un debate innecesario sobre la posible retroactividad, lo que contravendría el artículo 14 de la Constitución.

“No estamos a favor de ningún tipo de retroactividad. Por eso, de manera respetuosa y en ánimo de diálogo constitucional, sugerimos a los legisladores hacer adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole mayor claridad”, afirmó.

Zaldívar planteó tres ajustes principales:

Precisar que la Ley de Amparo es una norma procesal, para que quede claro el alcance de sus disposiciones. Establecer que no se aplicará a hechos ya resueltos, pues las etapas concluidas generan derechos adquiridos bajo la legislación vigente en su momento. Dejar explícito que la ley no tiene retroactividad, por lo que solo aplicará para actos futuros, una vez que entre en vigor.

El funcionario federal recalcó que el objetivo es disipar dudas jurídicas y brindar certeza a los ciudadanos.

“Queremos ser muy claros: no estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución ni con la aplicación retroactiva de la ley”, subrayó.