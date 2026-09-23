Estefanía Mercado rinde su Segundo Informe de Gobierno y traza la ruta hacia el futuro de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado presentó su segundo informe de gobierno en la Plaza 28 de Julio, donde dio a conocer avances en seguridad, servicios públicos, bienestar social, infraestructura, turismo, deporte y atención ciudadana, además de presentar una agenda de nuevos proyectos para 2027.

Ante más de tres mil ciudadanos y la presencia de la gobernadora Mara Lezama, la alcaldesa también delineó la ruta política que pretende seguir en Playa del Carmen, al sostener que el proyecto que encabeza no concluye con la rendición de cuentas y que su continuidad se construye con resultados, cercanía con la ciudadanía y trabajo en territorio.

Durante el acto, al que también acudieron la diputada Jennifer Rubio Tello y el magistrado José Raúl Galán Muedano, en representación de los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, Estefanía Mercado reiteró que el segundo informe “no representa un punto final” ni “es una despedida”, sino la confirmación de que su administración mantiene una ruta de trabajo y abre un nuevo capítulo para Playa del Carmen.

Asimismo, reconoció que todavía existen retos por atender y compromisos por cumplir, al tiempo de afirmar que su gobierno continuará trabajando para transformar la ciudad y ampliar los beneficios de las acciones emprendidas durante los primeros dos años de administración. “La continuidad no se impone ni se decreta, se gana con trabajo, cercanía y resultados”, dijo.

En su mensaje, Estefanía Mercado hizo un reconocimiento a Gino Segura, a quien presentó como parte de la visión de futuro de su movimiento; a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo absoluto a Playa del Carmen, pero sobre todo a su familia.

La Presidenta Municipal añadió que, “cuando llegue el momento político correspondiente, el movimiento caminará nuevamente junto con la ciudadanía para ratificar el proyecto que, dijo, debe permanecer en manos de la gente”.

En su discurso, destacó la necesidad de dialogar con quienes piensan diferente, escuchar distintas voces y construir acuerdos, al tiempo que reivindicó la cercanía con la ciudadanía como uno de los principios de su administración. “El liderazgo no se presume, se ejerce con el ejemplo”, sostuvo.

Durante el informe, Estefanía Mercado dio a conocer el retiro de más de 35 mil toneladas de sargazo, con una inversión municipal de 100 millones de pesos, y anunció el fortalecimiento de la recolección marina para alcanzar una capacidad de 4 mil toneladas diarias, ampliar las barreras de contención e impulsar alternativas para su aprovechamiento.

En materia de seguridad, reportó una inversión de 1,600 millones de pesos en dos años, fortalecimiento de equipamiento y coordinación institucional. También anunció nuevas herramientas de inteligencia policial y una aplicación de emergencia con botón conectado al C4, prevista para enero de 2027.

Emotivo momento se vivió durante el evento cuando la Presidenta Municipal anunció el último pase de lista de 61 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 8 del Cuerpo de Bomberos, quienes prestaron sus servicios durante más de 20 años.

Por otro lado, destacó la atención directa a la ciudadanía mediante el programa “Chambamanía”, con más de 12 mil personas atendidas en 14 colonias, así como programas sociales como “Salud Sin Tanto Choro” y “Playa Llena, Corazón Contento”, que ha distribuido 36 mil paquetes alimentarios mensuales.

En servicios públicos, se reportaron más de 65 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica colocada, más de 3,700 toneladas de cacharros retiradas y cerca de 14 mil luminarias rehabilitadas. Como siguiente paso, anunció el “Tren de Pavimentación”, que permitirá reforzar los trabajos de infraestructura vial.

Para la recuperación de espacios públicos, presentó “Parquemanía”, con la meta de intervenir 170 parques, además del proyecto de un gran parque estilo Alameda, con áreas deportivas, recreativas y un mirador de la selva.

En materia de vivienda y desarrollo urbano, anunció la llegada proyectada de más de 14 mil viviendas y una nueva cruzada de regularización de la tierra, acompañada por acciones de ordenamiento territorial.

El informe también resaltó avances en protección civil y emergencias, con 10 ambulancias municipales y 18 rescates aéreos; en deporte, con nueve canchas de fútbol, apoyo a 104 atletas y 72 medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional; y en turismo, con la estrategia “Todos Incluidos”, orientada a ampliar la participación de comunidades, productores y artesanos en los beneficios de la actividad turística.

“Viene Plaza La Isla. Viene un nuevo parque acuático en Corasol. Y vienen nuevas inversiones hoteleras de gran nivel, como Hotel Xcaret 4, el Mandarin Oriental, Ritz-Carlton, Garza Blanca, Sirenis, entre otros hoteles que seguirán posicionando a Playa del Carmen como el corredor hotelero de lujo más importante del Caribe mexicano”, detalló. Asimismo, anticipó gestiones para un Centro de Convenciones y una Gran Arena.

Finalmente, como parte de la modernización administrativa, Estefanía Mercado informó que el Ayuntamiento prevé poner en marcha una plataforma de atención ciudadana con inteligencia artificial, que permitirá reportar servicios, consultar trámites y dar seguimiento a solicitudes en tiempo real.