Mara Lezama entrega nuevo domo a las y los alumnos del preescolar Juana de Asbaje, en Chetumal

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CHETUMAL.- Después de 30 años de espera, niñas y niños de la escuela preescolar Juana de Asbaje de la colonia Proterritorio recibieron de la gobernadora Mara Lezama Espinosa su nuevo domo, instalación que contribuye a su desarrollo académico, cívico y deportivo.

“El beneficio no es solo para estos 123 niñas y niños, sino también para las futuras generaciones. La palabra se cumple”, expresó la titular del Ejecutivo durante la ceremonia de inauguración.

El domo cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados de construcción y está integrado por una estructura de acero con 10 columnas, cubierta de lámina rolada en arco, sistema de drenaje pluvial, bajantes, luminarias, piso de concreto y pintura antiderrapante en la cancha.

También se incorporaron registros eléctricos y pluviales, un pozo de absorción, portería plegable y trabajos complementarios para mejorar las condiciones del espacio escolar.

Esta obra forma parte del proyecto estratégico de construcción de 1,109 domos en escuelas públicas de todo Quintana Roo, impulsado por la administración de Mara Lezama para generar mejores condiciones para las comunidades educativas.

Mara Lezama exhortó a las y los alumnos a hacer deporte y actividades recreativas que les permita su desarrollo integral, alejado de las actitudes autodestructivas.

Con la presencia de la directora del plantel, Irma Yolanda Ancona García; de la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; de la subsecretaria de Obras Keyla Estefanía Reyes Soto, y de Miguel Tlapa García, subsecretario de Vinculación de SEOP, la gobernadora Mara Lezama entregó material deportivo.

También estuvieron el secretario general del Ayuntamiento, Luis Gamero Barranco, y el director general del ICATQROO, Alejandro Alamilla Villanueva, quienes ayudaron en la repartición de balones.